講談社のコミック誌『ヤングマガジン』のWebサイト「ヤンマガWeb」グラビアが、 15日〜21日に渡って公開された。

井上咲楽

同サイトでは、ヤンマガの全連載作品を毎日無料更新するほか、オリジナル撮り下ろしグラビアが毎日更新されている。

この週は井上咲楽、百瀬りえ、野田すみれ、杉本愛里、御寺ゆき、沢口愛華、うさたにパイセンが登場し、本誌のアザーカットやマジシャンのグラビア、水着でまさかのゴルフも。また毎週日曜に更新されている「坂道ネクストジェネレーション+」には、乃木坂46の弓木奈於が登場した。

(c) Takeo Dec./ヤンマガWeb (c) 小塚毅之/ヤンマガWeb (c) 中山雅史/ヤンマガWeb (c) 槇野翔太/ヤンマガWeb (c)Takeo Dec./ヤンマガWeb (c) 槇野翔太/ヤンマガWeb (c)岡本武志/ヤンマガWeb