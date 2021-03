『呪術廻戦』『進撃の巨人』などMAPPA作品の横断企画展を開催！

パルコは、心斎橋PARCO 14F PARCO EVENT HALLにてアニメーションスタジオMAPPAの企画展『MAPPA SHOWCASE in 心斎橋』を2021年4月23日(金)より開催する。物販コーナーでは心斎橋会場初出しの新規グッズも予定。入場料は一般が1600円(税込)で、小学生以下は無料となる。



『MAPPA SHOWCASE』は、 2020年度に手掛けた『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』『体操ザムライ』『恋とプロデューサー~EVOL×LOVE~』『THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール』の5作品の企画展となり、各作品の原画や設定資料、描きおろしイラストなどの貴重な資料を多数展示する。



また、チケットのデザイン及び特典クリアファイルは、5作品より入場時に選ぶことができる。特典クリアファイルは無くなり次第、配布終了となる。



★チケットと特典クリアファイルのデザインを見る>>>【画像11点】



なお、前売券は「e+(イープラス)」にて2021年4月2日(金)12:00から販売を開始する。



<開催概要>

『MAPPA SHOWCASE in 心斎橋』

・開催日:2021年4月23日(金)~5月23日(日)

・開催時間:10:00~20:00

・会場:心斎橋PARCO 14F PARCO EVENT HALL

・入場料:一般 1600円(税込)

※小学生以下無料

※特典クリアファイル2枚セット付き(有料入場者のみ対象)