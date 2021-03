明治安田生命J2リーグ第4節が各地で行われた。

開幕3連勝で首位を走るアルビレックス新潟は本拠地でザスパクサツ群馬と対戦。ロメロ・フランクの得点で幸先良く先制すると、その後も鈴木孝司の2得点などで3-1の快勝。首位を維持している。

同じく開幕3連勝で得失点差で2位となっているFC琉球はV・ファーレン長崎と対戦。こちらも池田廉の2得点などで3-1の快勝。4連勝を達成している。

昇格組のSC相模原は大宮アルディージャと対戦。88分に平松宗のクラブJ2初得点となる同点弾で追いつくと、アディショナルタイムにベテランの藤本淳吾がドリブルで切り込んで劇的な逆転弾を記録。2-1でJ2初勝利を収めている。

今節の結果は以下の通り。

アルビレックス新潟 3ー1 ザスパクサツ群馬

東京ヴェルディ 2ー4 ツエーゲン金沢

FC琉球 3ー1 V・ファーレン長崎

モンテディオ山形 1ー2 栃木SC

松本山雅FC 0ー1 ジェフユナイテッド千葉

京都サンガF.C. 3ー4 ジュビロ磐田

愛媛FC ー ヴァンフォーレ甲府

ギラヴァンツ北九州 1ー1 ブラウブリッツ秋田

水戸ホーリーホック 3ー0 FC町田ゼルビア

レノファ山口FC 0ー0 ファジアーノ岡山

SC相模原 2ー1 大宮アルディージャ

■順位表

1位 新潟(勝ち点12/得失点差+7)

2位 琉球(勝ち点12/得失点差+6)

3位 甲府(勝ち点10/得失点差+4)

4位 金沢(勝ち点7/得失点差+2)

5位 秋田(勝ち点7/得失点差+2)

6位 水戸(勝ち点6/得失点差+2)

7位 磐田(勝ち点3/得失点差-1)

8位 山形(勝ち点5/得失点差+1)

9位 岡山(勝ち点5/得失点差+1)

10位 町田(勝ち点5/得失点差-1)

10位 千葉(勝ち点5/得失点差-1)

12位 相模原(勝ち点5/得失点差-1)

13位 京都(勝ち点4/得失点差+1)

14位 東京V(勝ち点4/得失点差-1)

15位 長崎(勝ち点4/得失点差-2)

16位 群馬(勝ち点4/得失点差-3)

17位 松本(勝ち点3/得失点差-1)

18位 大宮(勝ち点3/得失点差-2)

19位 栃木(勝ち点3/得失点差-3)

20位 山口(勝ち点2/得失点差-2)

21位 北九州(勝ち点1/得失点差-4)

22位 愛媛(勝ち点2/得失点差-4)

■第5節の対戦予定

▼3月27日

14:00大宮 vs 長崎

14:00 甲府 vs 町田

14:00 新潟 vs 東京V

14:00 磐田 vs 山口

14:00 千葉 vs 琉球

▼28日

13:00 秋田 vs 京都

14:00 山形 vs 岡山

14:00 水戸 vs 松本

14:00 栃木 vs 愛媛

14:00 群馬 vs 北九州

14:00 金沢 vs 相模原