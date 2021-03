明治安田生命J1リーグ第6節が各地で行われた。

首位の川崎フロンターレは敵地で浦和レッズと対戦。序盤は浦和に主導権を握られる場面もあったが、終わってみれば大量5得点で大勝。

開幕5連勝中で2位の名古屋グランパスは敵地で鹿島アントラーズと対戦。稲垣祥が挙げた先制点を守り切って0-1の勝利。開幕から6連勝を達成した。

ここまで無失点を継続するサガン鳥栖はアビスパ福岡の“九州ダービー”。最後まで両チームとも得点を奪えずのスコアレスドローで、鳥栖はJ1記録に並ぶ開幕から6試合連続無失点を達成した。

また昇格組の徳島ヴォルティスは本拠地でポカリスエットスタジアムで横浜FCと対戦。1度は追いつかれたが、宮代大聖の決勝弾で2-1の勝利。本拠地でのJ1初勝利を記録している。

北海道コンサドーレ札幌 3-4 ヴィッセル神戸

FC東京 2ー1 ベガルタ仙台

徳島ヴォルティス 2ー1 横浜FC

サガン鳥栖 0ー0 アビスパ福岡

大分トリニータ 1ー3 サンフレッチェ広島

浦和レッズ 0ー5 川崎フロンターレ

湘南ベルマーレ 0ー0 セレッソ大阪

鹿島アントラーズ 0ー1 名古屋グランパス

柏レイソル 1ー2 清水エスパルス

■順位表

1位 川崎(勝ち点19/得失点+15)

2位 名古屋(勝ち点15/得失点差+8)

3位 鳥栖(勝ち点14/得失点差+10)

4位 C大阪(勝ち点13/得失点差+5)

5位 広島(勝ち点12/得失点差+4)

6位 FC東京(勝ち点11/得失点差+2)

7位 神戸(勝ち点11/得失点差+2)

8位 横浜FM(勝ち点10/得失点差+4)

9位 清水(勝ち点8/得失点差+1)

10位 福岡(勝ち点8/得失点差-1)

11位 大分(勝ち点5/得失点差-2)

12位 徳島(勝ち点5/得失点差−3)

13位 浦和(勝ち点5/得失点差-8)

14位 札幌(勝ち点4/得失点差+1)

15位 鹿島(勝ち点4/得失点差-2)

16位 湘南(勝ち点4/得失点差-3)

17位 柏(勝ち点3/得失点差−6)

18位 仙台(勝ち点1/得失点差-12)

19位 G大阪(勝ち点0/得失点差−1)

20位 横浜FC(勝ち点0/得失点差−14)

■第7節の対戦予定

▼4月2日

19:00 C大阪 vs 鳥栖

▼3日

13:00 横浜FM vs 湘南

14:00 仙台 vs 神戸

14:00 名古屋 vs FC東京

14:00 広島 vs G大阪

14:00 福岡 vs 札幌

15:00 浦和 vs 鹿島

17:00 横浜FC vs 柏

19:00 川崎 vs 大分

▼4日

14:00 清水 vs 徳島