『おねがいマイメロディ』のPOP UP SHOPが新宿で開催決定！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS STORE」を運営するアルマビアンカは、2021年4月2日(金)~4月18日(日)の期間、『おねがいマイメロディ』とのコラボレーションショップ「『おねがいマイメロディ』Ani-Art POP UP SHOP in AMNIBUS STORE/新宿マルイ アネックス」を開催する。



『おねがいマイメロディ』は、2005年4月から2006年3月まで放送された、サンリオのキャラクター「マイメロディ」を原案としたTVアニメ。悪だくみを重ねるライバルのクロミを捕まえるために人間界へ行くことになったマイメロディが、中学生の女の子・夢野歌と共に魔法の力で人々の大切な夢を守ってゆくラブコメディーだ。



今回のイベントでは、『おねがいマイメロディ』の新規Ani-Artイラストを使用したグッズを多数先行販売するほか、AMNIBUS STORE限定購入特典の配布を予定している。



>>>先行販売アイテムや限定販売品などを見る(写真14点)



(C)2021 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPROVAL NO. S612075