スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(以下グルミク)にホロライブ楽曲の「至上主義アドトラック」原曲が追加された。

『D4DJ Groovy Mix』は現在32日連続で楽曲を追加。今回はホロライブ楽曲の「至上主義アドトラック」原曲を追加した。なお、3月24日には「熱風海陸ブシロード ~熱き咆哮~」カバー、3月25日には「Candy-Go-Round」が追加される予定。

