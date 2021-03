MUCC逹瑯、cali≠gari・桜井青がつけたキャッチフレーズを大絶賛！「青さんがスゴいのをわかって買えよ！」

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。3月13日(土)の放送では、3人組バンド・cali≠gari(カリガリ)から桜井青さん(Gt&Vo)が登場! 桜井さんがジャケットデザインを手掛けたMUCCのベストアルバム『明星』について話を伺いました。青:(ジャケット制作の)話がきてから、動くまで時間がかかりすぎたから。逹瑯:全然(笑)。間に合えばなんでもいいので。青:でも、逹瑯くんがZoomの会議でネタ出しをしてくれたおかげで、綺麗にまとまっていい感じになってますよ。でも個人的には、若干ちょっと潤みながら作ってたからね(笑)。逹瑯:ハハハ(笑)。やっぱり、いろんな人の想いが詰まったアルバムになればいいかなぁと。青:とにかく“夢烏(ムッカー/MUCCファンの呼称)は全員、限定版(朱ゥノ吐VIP会員限定受注生産盤)を買え!”って感じ。逹瑯:やっぱり青さんにお願いしてよかったなと思って。キャッチフレーズが、俺もうシビれまくっちゃったんで(笑)。青:ありがとうございます。逹瑯:この人はマジですごい! 買う人はみんな、MUCCじゃなくて“青さんがすごいのをわかって買えよ!”と思って(笑)。青:いやだって、雑誌「音楽と人」のSATOちのインタビューを見て……あぁもうダメだ、泣けてくるわ本当に。逹瑯:それを全部まとめてくれたキャッチフレーズが最高だったんで、それを早くみんなに見てほしいです!青:限定版はSATOちの写真満載で、チョイスしながらグッときたし、SATOちの描き下ろしイラストも満載なんで。cali≠gariの仕事を放ってMUCCのことしかやってなかったからね。逹瑯:ハハハ(笑)。ありがとうございます。◎3月20日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、首振りDollsからnaoさん(Vo&Dr)が登場します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack