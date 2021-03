[Alexandros]川上洋平 半年以上の役者生活が終了「ちょっと寂しい」

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。ベストアルバム『Where's My History?』のリリースと、ドラマ『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』に出演した感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」3月19日(金)放送分)川上:今週17日に、我々[Alexandros]の初ベストアルバム『Where's My History?』が発売されました! ありがとう!生徒のみなさんは買っていただけましたでしょうか![Champagne]時代の[C]盤と[Alexandros]時代の[A]盤。合計33曲で、あんな曲もこんな曲もいっぱい入ってます。やっぱり「ワタリドリ」はこのSCHOOL OF LOCK! で人気になって、“春ソング”として選ばれてる感はありますね。卒業ソング的な感じとして、捉えていただける人が多くなったのは、SCHOOL OF LOCK! と生徒のみなさん(リスナー)のおかげなんじゃないかなと思ってます。みなさんはこの『Where's My History?』のなかで、どの曲が好きでしょうかね? みなさんからの感想も届いていて、嬉しいです。そして、僕が出演していたドラマ『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』(日本テレビ系)も最終回を迎えました。去年の10月ぐらいから岩井俊二監督とLINE NEWS VISIONで配信された(ショートムービーの)『夢で会えても』という作品を撮ってたから、そこから数えると私は半年以上役者をやってたわけですね。演じることがなくなる日々が来てしまうのはちょっと寂しいんですけど……まぁこれで、晴れてロックスターが舞い戻って来ました(笑)。ロックスターに舞い戻った瞬間……明日と明後日は待ちに待った幕張2デイズ! 本来なら1月に行なう予定だったんですけど、コロナの影響もありまして、国立代々木競技場 第一体育館から幕張に移動して行なうことになりました。これは準備期間が相当あったので、かなりの完成度なんじゃないかなと思ってます。もうリハでウチらはお腹いっぱいな感じなんですけど、届けられたら気持ちいいだろうな~。川上は3月をもって同番組を卒業。3月24日(水)には、[Alexandros]メンバー全員で生放送パートに出演します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/