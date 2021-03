3月24日(水)19:00より日本テレビ系で生放送される「Premium Music 2021」にKAT-TUN、Sexy Zoneが出演する。

「Premium Music」は「一生物の曲をお届けする」をテーマに、昨年3月に初めて放送された音楽特番。今回は亀梨和也(KAT-TUN)と松下奈緒がMCを務める。出演者としてAKB48やNiziU、乃木坂46、Little Glee Monsterらが発表されていたが、本日はKAT-TUNとSexy Zoneの追加ラインナップがアナウンスされた。

また今回の「Premium Music」では、2011年の東日本大震災から10年が経ち、コロナ禍に見舞われた日本中にパワーを送る「震災から10年。コロナ禍の日本にパワーを送るプレミアム応援歌」や、秋元康、小林武史、小室哲哉、筒美京平、松本隆といったヒットメーカーたちの名曲を届ける「ヒットメーカーヒストリー」、さまざまな世代の合唱曲を紹介する「合唱ソングヒストリー」、多くの伝説を生んできたジャニーズ史上初の記録を追う「ジャニーズ史上初ヒストリー」などさまざまな企画が展開される。

日本テレビ系「Premium Music 2021」

2021年3月24日(水)19:00~22:54

<出演者>

宇野実彩子 / AKB48 / KAT-TUN / ジュディ・オング / Sexy Zone / DA PUMP / NiziU / 乃木坂46 / 平原綾香 / Little Glee Monster / and more



MC:亀梨和也(KAT-TUN) / 松下奈緒

進行:徳島えりか(日本テレビアナウンサー) / 滝菜月(日本テレビアナウンサー)