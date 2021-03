『ハイキュー‼︎』烏野の守護神・西谷 夕がねんどろいどに！

グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーが展開する男性キャラクター専門ブランド「Orange Rouge(オランジュ・ルージュ)」は、大人気バレーボールアニメ『ハイキュー!!』より ”烏野の守護神”「西谷 夕」をセカンドユニフォーム姿でねんどろいど化し、2021年3月19日(金)から予約を開始した。



『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』は、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載された、シリーズ累計発行部数3500万部を突破した古舘春一による漫画『ハイキュー‼︎』を原作とするアニメ。高校バレーボールを題材にした本作は、2014年の第1期『ハイキュー‼︎』からスタートし、第2期『ハイキュー‼︎ セカンドシーズン』第3期『ハイキュー‼︎ 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』とアニメが展開され、2020年1月には第4期『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』が、10月より第4期第2クール目が放送された。



そんな本作より、”烏野の守護神”「西谷夕」がセカンドユニフォームの姿で再びねんどろいど化! 交換用表情パーツは「通常顔」や「真剣顔」、仲間とのやり取りで見せる「くぅ~~‼︎ 顔」を用意。さまざまなレシーブポーズを再現できるほか、「バレーボール」や、「センターコートをイメージした専用台座」も付属する。



また、「スポーツタオル」や「髪を下ろした頭部パーツ」に加えて「アイスキャンディー」も付属! リベロとしても先輩としても頼りになる ”ノヤっさん” を、いろいろなシチュエーションで存分に楽しもう♪



>>>ノヤっさんねんどろいど付属パーツなどを詳しく見る!(写真8点)



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS