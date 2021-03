『ARIA』はいつも側に寄り添ってくれるーー『ARIA The CREPUSCOLO』キャストインタビュー

天野こずえが描いた未来形ヒーリングコミックを、原作の雰囲気そのままにアニメ化して数多くのファンを魅了してきた『ARIA』シリーズの最新作『ARIA The CREPUSCOLO』が現在、全国の劇場で絶賛公開中だ。

『ARIA』は、惑星改造によって生まれ変わった水の星「アクア」の観光都市ネオ・ヴェネツィアを舞台に、ウンディーネ(水先案内人)の少女たちの日々の情景を、四季折々の風景を盛り込みながら優しく、そして少し切なく描く物語。

2005年に『ARIA The ANIMATION』としてアニメ化され、2006年に『The NATURAL』、2007年に『The OVA 〜ARIETTA〜』、2008年に『The ORIGINATION』、そして2015年には『ARIA The AVVENIRE』が制作されている。

約5年ぶりの『ARIA』アニメシリーズの新作となった本作は、3月6日〜7日の週末全国興行成績ランキングで、全国77館の公開館数ながら7位にランクイン。また、Filmarks映画初日満足度1位、Yahoo!映画では4.5以上(3/8時点)という高評価を獲得している。

TVアニメ放送開始15周年の記念作品でもあるこの『ARIA The CREPUSCOLO』について、出演キャスト——アリス・キャロル役の広橋涼、アーニャ・ドストエフスカヤ役の茅野愛衣、そして今作からアテナ・グローリィ役を演じる佐藤利奈の3名に語ってもらった。

▲上からアリス、アテナ、アーニャ



(C)2020 天野こずえ/マッグガーデン・ARIAカンパニー



『ARIA』の世界は心に効きます



ーーみなさんはそれぞれ、『ARIA』という作品のどこに魅力を感じていますか。



広橋 魅力は、”何か幸せ” ってことだと思います。観ている時も、観た後も、時間が経ってからも、何かちょっと幸せと思える。いつでも『ARIA』の世界があって、寄り添ってくれているような気がする。それが、私が『ARIA』の大好きなところです。



茅野 もう全部! と言いたい気持ちですが……特に、心のおき方や持ちようについての知恵というか、困った時に助けてくれる言葉をたくさんくれる作品だなと思っています。たとえば、前作(『ARIA The AVVENIRE』)では、「お別れは、寂しければ寂しいほどいいんだ、それは幸せ者の証なんだ」という灯里先輩の言葉がありました。そんな風に、「どうしたらいいんだろう」と思う時にそっと寄り添ってくれて、かけてほしい言葉をかけてくれるのが『ARIA』という作品だと思っています。それを、どういう言葉を表現するのがしっくりくるのか……今、すごく考えていました(笑)。「生活の知恵」でもないし、「家庭の知恵」でもないし、これは何だろう……?



広橋 何だ!?



佐藤 何だろう?



茅野 知っていたら少し心が楽になる、サプリメントみたいな作品なのかな? 困った時に『ARIA』を観ると、処方箋を出してもらえる。登場人物たちの言葉、音楽、描かれている風景などが励ましてくれて、背中を押してくれる。そういうところが魅力かなって思います。



佐藤 『ARIA』の魅力……ひとことでは言い表せないですね。誰しもが持っている、もしくは持っていた、あるいはこれから手に入れるかもしれない「キラキラしたもの」、「素敵」とか「好き」とか、そういうものがそこかしこにちりばめられている作品だと思います。なにげない1シーンにも、私たちが生きているこの世界にも通じるものが必ず込められていて、観ていると、自分の心の引き出しがひとつ開くような気がする。この現象に名前をつけたい、本当に(笑)。それに、優しいだけじゃなくてちょっとミステリアスだったりするのも、とても魅力的だなと思います。観始めたら最初から最後まで観てしまう。スタッフロールが流れるEDにまで引き込まれてしまうような、独特な世界感……うーん、観ればわかる!



広橋・茅野 (笑)



佐藤 言いたいことが文字だとあまり伝わらない気がするので。観ていただけたら「ああ、こういうことか……」と感じていただけるはずです。



ーー茅野さんも言うように「効くもの」ですから、実感してもらわないとわからないのかも?



佐藤 そう、それです!



茅野 だから、言葉にしようとしても、どれもしっくりこなくて……。



佐藤 必死に語ろうとしても、どこか「そういうんじゃないんだ、違うんだなぁ……」って感じます。



茅野 それは、『ARIA』ならではの独特な感覚ですよね。



ーー今回の劇場版『ARIA The CREPUSCOLO』をご覧になるみなさんに、伝えたいことはありますか。



茅野 今回の劇場版は、ぜひTVシリーズを観返してから観てほしいなって、心から思います。もちろん『ARIA』が大好きな方はすでにそうなさっていると思いますが、今回はじめて『ARIA』を知ったという方もいらっしゃるかもしれないですよね。そういう方は、今からこの楽しみを一から味わえるなんて、本当にうらやましい! 私も一度全部忘れて、もう一度あらためて『ARIA』に出会いたいな。そんな風に思うくらい、素敵な物語です。今、いろいろままならないことが多い情勢ですが、ぜひ『ARIA』で癒やされていただけたらなと思っております。



佐藤 今回、私は川上とも子さんからアテナさんを引き継がせていただきました。やはり、とも子さんの背中ははてしなく遠く……それでも私自身、とも子さんの演じるアテナさんが大好きで、そしてとも子さんが大好きで、今回の劇場版はその思いを胸に、アテナさんを演じさせていただきました。それに、『ARIA』はとても不思議な作品で、過去のシリーズを観ていても、これから自分がアテナさんを演じるということを忘れてしまうくらい引き込まれてしまいます。ですから、茅野ちゃんも言うように、まだ観ていない方はぜひこれまでのシリーズを観てから今回の劇場版を観ていただきたいですし、劇場版を観てからTVシリーズに戻ってもいいのかなとも思います。いつでも側にいてくれる作品なので、観て、癒やされて、「また明日から頑張ろう」という気持ちになっていただけたら嬉しいです。



広橋 私は、『ARIA』は生活の延長線上にいつも存在しているような感覚があるので、今回も「5年ぶりの新作ですね」と聞かれたりもしますが、”突然、戻って来た”というような気持ちにはなっていないんです。それでも、こうして劇場版になり、また新しい映像でみんなが日々を過ごしている様子が観られるのはとても嬉しいですし、ずっとこの先も寄り添って行けたらいいなとあらためて思っています。みなさんもぜひ、ご自分の一番観やすい環境で、ご自分にとっていちばんいい時に『ARIA』に出会ってほしいです。今回の劇場版もぜひ、楽しんでください!



(C)2020 天野こずえ/マッグガーデン・ARIAカンパニー



不思議なものに出会える時間



本作『ARIA The CREPUSCOLO』のストーリーは、水先案内店「オレンジぷらねっと」のメンバーを中心に描かれている。

ネオ・ヴェネツィアの街が、落ち葉の絨毯で彩られる秋。

オレンジぷらねっとで修業の日々を送るアーニャには、気がかりなことがあった。

お互いに多忙なこともあり、長い間会えていない先輩のアリスとアテナ。

そのせいで元気がないアテナに対し、アリスはなぜか会うのを避けている様子。

友達のアイとあずさにも協力してもらい、先輩たちが絶対に会える方法を探す中、アーニャは今の自分だからこそ見える ”景色” があることに気づかされる……。



ーー今回の劇場版で、ご自身が演じているキャラクターの魅力がよく出ていると感じたシーンを教えてください。



広橋 アリスは、これまでのシリーズの中で大きく変化した女の子です。最初のシリーズ(『ARIA The ANIMETION』)では、天才少女と言われているけれど不器用で、自分の殻に閉じこもっている雰囲気がありました。でも、灯里ちゃんや藍華ちゃんと出会って少しずつ心を開き、殻がほぐれて柔らかくなっていくような感じがありました。もうちょっと柔らかくなってきたところで、もう一度いろいろ悩んだり考えたりするのが2作目(『ARIA The NATURAL』)で、3作目(『ARIA The ORIGINATION』)では大きな成長を見せてくれました。そして、さらにその先のアリスが見られるのが今回の劇場版。どのシーンにもいろいろなアリスが出てきますが、いちばんアリスっぽいなと思うのは、魔女っ子ベファーナのシーンかな。「大人になるって、つまんない」というセリフとその時のアリスの佇まいには、きっとみなさんがイメージする彼女がよく現れているんじゃないかなと思います。



茅野 アーニャは前作からの登場だったので、今回、やっと彼女の芯の部分が見えてきたかなって思います。また、新キャラクターのアレッタがアーニャの幼馴染みということで、まさかの子供時代まで演じることができて、それも嬉しかったです。そういうところを手掛かりに、前作で骨組みを作ったアーニャを肉付けしていければいいな、という感覚で演じました。中でも特に印象的だったのは、アレッタちゃんがアーニャに対して言ってくれた、ある”言葉”です。アーニャに向けた言葉だけれど、茅野個人にも強く響きましたし、きっと今、その言葉を必要としている人がたくさんいるんじゃないかなとも思いました。ぜひいろいろな人に本作を観ていただいて、それぞれの心に届いたらいいなと思っています。



佐藤 アテナさんは歌うことが好きで、ちょっとボンヤリしているように見えて、ドジっ子で……というキャラクターですが、今まで内面が描かれていることは少なかったと思います。今回は、そんなアテナさんが「何を思っていたか」が描かれています。「あの ”ボンヤリ” の奥で、こんなにたくさんのことを一生懸命考えていたんだ。でも、やっぱりアテナさんだから、考え方のベクトルが何か変かも?」みたいな(笑)、その可愛さは、私的にもキュンとしました。アテナさんが大好きな私・佐藤利奈として今回の劇場版でいちばん嬉しかったことは、みんなに囲まれているアテナさんを見られたこと。そのシーンで「ありがとう」と言ってはにかみながらにっこり微笑むアテナさんは、「ああ、アテナさんだなぁ……」と感じました。みんなの中にいてこそアテナさんだなぁって思って、とても嬉しかったシーンです。



ーー最後に、本作のタイトル「CREPUSCOLO」はイタリア語で「夕暮れ/黄昏」という意味ですが、みなさんは「黄昏」という言葉にどんなイメージをお持ちですか?



茅野 黄昏……夕日とか、風が吹くとか、落ち葉のイメージがありますけど。落ち葉は作中にも出てきますね。



広橋 そうだね、出てくる。



佐藤 わたしは、猫の背中を思い浮かべます。



茅野 ああ……いいですねぇ。



佐藤 外をぼんやり見ている猫の背中に、黄昏を感じる(笑)。



広橋 哀愁を感じるのかなぁ。



茅野 背中が語るって感じですね。涼さんは何かありますか?



広橋 黄昏といえば……妖怪!



茅野 妖怪!?



広橋 黄昏って、妖怪が出てくる時間じゃなかったっけ? だから「誰そ彼=たそがれ」って言うんだよって、聞いたことがある。



茅野 今回のタイトルのイメージとはずいぶん違うような……。



広橋 タイトルに込められたイメージは、きっともっと素敵だと思います(笑)。



茅野 今回の劇場版で、涼さんの黄昏のイメージも変わりますよ。妖怪から『ARIA』に。



佐藤 でも、考えてみたらちょっと『ARIA』っぽいかも? 妖怪、つまり”不思議なもの”に出会える、みたいな。



広橋 ……素敵! それだ! ミラクルだよ!(笑) そう、黄昏は”不思議なものと出会える時間”です!



茅野 それにしましょう、決定です!(笑)



蒼のカーテンコール3部作最終章を飾る『ARIA The BENEDIZIONE(アリア ザ ベネディツィオーネ)』の公開決定も発表され、

その超特報は、現時点では『ARIA The CREPUSCOLO』本編終了後に劇場でのみ観ることが可能となっている。

ぜひ劇場に足を運び、優しい世界を堪能しつつ、最終章への期待を膨らませてほしい。



『ARIA The CREPUSCOLO』は全国劇場にて公開中(配給:松竹ODS事業室)。アニメ『ARIA】シリーズ Blu-rayも好評販売中。



(C)2020 天野こずえ/マッグガーデン・ARIAカンパニー