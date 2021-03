POP UP PARADE／『半妖の夜叉姫』主人公3人が登場！

グッドスマイルカンパニーは、TVアニメ『半妖の夜叉姫』より、3人の夜叉姫「日暮とわ」「せつな」「もろは」をフィギュアシリーズ「POP UP PARADE」の新ラインナップとして2021年3月19日(金)から予約を開始した。



TVアニメ『半妖の夜叉姫』は、『犬夜叉』の登場人物である殺生丸の双子の娘・とわとせつな、犬夜叉とかごめの娘・もろはをメインキャラクターとした新しい物語。毎週放送中に「#半妖の夜叉姫」をはじめとする関連ワードがTwitter(日本国内)のトレンド上位にランクインし、大きな盛り上がりを見せている。



そして「POP UP PARADE」は、思わず手にとってしまうお手頃価格、全高17~18cmの飾りやすいサイズ、予約から約4カ月後にスピーディにお届けなど、フィギュアファンにやさしいカタチを追求した新フィギュアシリーズだ。



今回はTVアニメ『半妖の夜叉姫』より、殺生丸の娘の一人で令和育ちの現代っ子「日暮とわ」、戦国の世で育ったとわの生き別れの妹「せつな」、そして犬夜叉とかごめの娘、化け殺しの「もろは」が「POP UP PARADE」に登場!

とわは妖刀菊十文字を下げ、せつなは薙刀・兼光の巴を手に、もろはは愛刀・倶利伽羅丸を携えた凛とした立ち姿となっている。



いずれも2021年4月14日(水)21:00まで予約受付中、2021年7月発売予定。

ぜひ3人の夜叉姫を揃え並べて、作品の世界観を楽しんで欲しい。



>>>フィギュア詳細画像をすべて見る!(写真10点)



(C)高橋留美子/小学館・読売テレビ・サンライズ 2020