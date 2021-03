ヨーロッパリーグ(EL)決勝トーナメント準々決勝以降の組み合わせ抽選会が19日に行われた。

ラウンド16でミランを破ったマンチェスター・Uは、グラナダが準々決勝の相手となった。大会初優勝を目指すアーセナルは、スラヴィア・プラハと対戦する。また、ラウンド16でトッテナム相手の大逆転劇を演じたディナモ・ザグレブは、ビジャレアルと準々決勝で対戦する。

EL準々決勝はファーストレグが4月8日、セカンドレグが4月15日に行われる。

組み合わせは以下の通り。

■準々決勝

【1】グラナダ(スペイン) vs マンチェスター・U(イングランド)

【2】アーセナル(イングランド) vs スラヴィア・プラハ(チェコ)

【3】アヤックス(オランダ) vs ローマ(イタリア)

【4】ディナモ・ザグレブ(クロアチア) vs ビジャレアル(スペイン)

■準決勝

ファーストレグ:4月29日

セカンドレグ:5月6日

【1】の勝者 vs 【3】の勝者

【4】の勝者 vs 【2】の勝者

■決勝

日時:5月29日

会場:アリーナ・グダニスク(ポーランド、グダニスク)