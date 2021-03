チャンピオンズリーグ(CL)決勝トーナメント準々決勝以降の組み合わせ抽選会が19日に行われた。

連覇を目指す王者バイエルンは、昨季の決勝戦で対戦したパリ・サンジェルマンと準々決勝で再び激突することになった。3年ぶり14度目の優勝を目指すレアル・マドリードは、2018年の決勝で対戦したリヴァプールが準々決勝の相手となる。

CL準々決勝はファーストレグが4月6日・7日、セカンドレグが4月13日・14日に行われる。

組み合わせは以下の通り。

■準々決勝

【1】マンチェスター・C(イングランド) vs ドルトムント(ドイツ)

【2】ポルト(ポルトガル) vs チェルシー(イングランド)

【3】バイエルン(ドイツ) vs パリ・サンジェルマン(フランス)

【4】レアル・マドリード(スペイン) vs リヴァプール(イングランド)

■準決勝

ファーストレグ:4月27日・28日

セカンドレグ:5月4日・5日

【3】の勝者 vs 【1】の勝者

【4】の勝者 vs 【2】の勝者

■決勝

日時:5月29日

会場:アタテュルク・オリンピヤト・スタドゥ(トルコ、イスタンブール)