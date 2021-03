窪之内英策が、大分・サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドの30周年を記念したメモリアルビジュアルのイラストを描き下ろした。

4月26日に開園30周年を迎えるハーモニーランド。窪之内とのコラボにより制作されたメモリアルビジュアルは、缶バッジ、トートバッグ、クリアファイル、リングノートといったグッズにも用いられ、数量限定で販売される。そのほかにもハーモニーランドではキャラクター関連のオリジナルグッズが続々登場するほか、30周年を記念したパレードやナイトショーの実施、30周年記念のフードメニューの提供などの企画を展開。詳細は「ハーモニーランド30thアニバーサリー」の特設サイトをチェックしよう。

(c) 2021 EISAKU KUBONOUCHI / METEOR STREAMS (c) 2021 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ