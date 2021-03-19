NISHINOMIYA, JAPAN - SEPTEMBER 05: Players of Japan line up for national anthemin the super round game between Japan v Cuba during the 2015 WBSC U-18 Baseball World Cup at the Koshien Stadium on September 5, 2015 in Nishinomiya, Japan. (Photo by Koji Watanabe - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)

基本情報

関東地区（群馬県）
2年連続5度目の出場
 

 
今大会の戦績
1回戦：下関国際　〇6－2

2回戦： 3月24日第3試合
 
■監督
青柳博文


登録選手一覧

1　高松将斗（3年）
打率.250（4打数1安打1打点）

 

2　綱川真之佑（3年）
打率.333（3打数1安打2打点1死球）




3　桜井歩夢（3年）
打率.000（4打数無安打1盗塁）

 

4　小沢周平（3年・主将）
打率.500（4打数2安打1打点）

 

5　伊藤翔哉（3年）
打率.500（4打数2安打1打点）

 

6　吉里竜門（3年）
打率.000（3打数無安打1四球）

 

7　野中駿哉（3年）
打率.---

 

8　森川倫太郎（3年）
打率.500（4打数2安打）

 

9　堀江晃生（3年）
打率.000（3打数無安打1四球）




10　今仲泰一（3年）
打率.---

 

11　金子茉由（3年）
打率.---

 

12　清水叶人（2年）
打率.---

 

13　高村尚杜（3年）
打率.000（3打数無安打1四球）

 

14　海老原崚（3年）
打率.---

 

15　上野元希（3年）
打率.---

 

16　園山尋斗（3年）
打率.---

 

17　風間力輝（3年）
打率.---

 

18　井上聖（2年）
打率.---


 