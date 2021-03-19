基本情報
関東地区（群馬県）
2年連続5度目の出場
今大会の戦績
1回戦：下関国際 〇6－2
2回戦： 3月24日第3試合
■監督
青柳博文
登録選手一覧
1 高松将斗（3年）
打率.250（4打数1安打1打点）
2 綱川真之佑（3年）
打率.333（3打数1安打2打点1死球）
3 桜井歩夢（3年）
打率.000（4打数無安打1盗塁）
4 小沢周平（3年・主将）
打率.500（4打数2安打1打点）
5 伊藤翔哉（3年）
打率.500（4打数2安打1打点）
6 吉里竜門（3年）
打率.000（3打数無安打1四球）
7 野中駿哉（3年）
打率.---
8 森川倫太郎（3年）
打率.500（4打数2安打）
9 堀江晃生（3年）
打率.000（3打数無安打1四球）
10 今仲泰一（3年）
打率.---
11 金子茉由（3年）
打率.---
12 清水叶人（2年）
打率.---
13 高村尚杜（3年）
打率.000（3打数無安打1四球）
14 海老原崚（3年）
打率.---
15 上野元希（3年）
打率.---
16 園山尋斗（3年）
打率.---
17 風間力輝（3年）
打率.---
18 井上聖（2年）
打率.---
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