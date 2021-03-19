基本情報



関東地区（群馬県）

2年連続5度目の出場







今大会の戦績

1回戦：下関国際 〇6－2



2回戦： 3月24日第3試合



■監督

青柳博文





登録選手一覧



1 高松将斗（3年）

打率.250（4打数1安打1打点）







2 綱川真之佑（3年）

打率.333（3打数1安打2打点1死球）









3 桜井歩夢（3年）

打率.000（4打数無安打1盗塁）







4 小沢周平（3年・主将）

打率.500（4打数2安打1打点）







5 伊藤翔哉（3年）

打率.500（4打数2安打1打点）







6 吉里竜門（3年）

打率.000（3打数無安打1四球）







7 野中駿哉（3年）

打率.---







8 森川倫太郎（3年）

打率.500（4打数2安打）







9 堀江晃生（3年）

打率.000（3打数無安打1四球）









10 今仲泰一（3年）

打率.---







11 金子茉由（3年）

打率.---







12 清水叶人（2年）

打率.---







13 高村尚杜（3年）

打率.000（3打数無安打1四球）







14 海老原崚（3年）

打率.---







15 上野元希（3年）

打率.---







16 園山尋斗（3年）

打率.---







17 風間力輝（3年）

打率.---







18 井上聖（2年）

打率.---







