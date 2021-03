BLACKPINKのロゼ、ソロシングルで語られた成功までの道のり

BLACKPINKのロゼが、ソロデビューを果たした。最新シングル「On the Ground」で描かれる、ロゼがK-POP界屈指の大物アーティストとして成功するまでの道のりとは?



韓国のガールズグループ・BLACKPINKのロゼ(英語名:ロザンヌ・パク)は、デビューシングル「On the Ground」の中でトップアーティストとして成功するまでの道のりを振り返った。アーティストの道を歩みはじめてから5年、自らの想いを投影した瞑想的なトラックでスポットライトの中心に立ち、リスナーの心を捉えるときが来たのだ。



「On the Ground」を聴いたファンは、2016年のデビュー以来BLACKPINKの4人が勝ち取ってきたあらゆる栄光に対するロゼの別の視点に立つことになる。Blinksと呼ばれるBLACKPINKのファンクラブメンバーは各メンバーの魅力や性格を熟知している一方、ファンになったばかりの人たちにとってソロ活動は自己紹介的な役割を果たす。トラップ、バブルガム・ポップ、バラードをはじめ、BLACKPINKは多彩なジャンルに挑んできただけでなく、カーディ・B、レディー・ガガ、デュア・リパ、セレーナ・ゴメスといった大物アーティストとのコラボレーションも実現したのだ。



「On the Ground」はこうした華やかさとは少し距離を置いており、EDMにインスパイアされたビートをベースに、生身のボーカルがが映える一曲に仕上がった。家でピアノを弾きながら歌っていたという幼少期の頃の思い出や、故郷を離れて韓国へ渡り、K-POP屈指の大物アーティストに成長したロゼの半生が歌詞に綴られている。ニュージーランドに生まれ、オーストラリアで幼少期を送ったロゼは韓国でアーティストとしての一歩を踏み出したが、今回は慣れ親しんだ英語でのレコーディングを選択した。





「練習生の頃から、自分の夢に向かって毎日を過ごしています」と、ロゼは記者会見で語った。「ときには、自分の目標に疑問を抱くこともあります。歌詞では、こうしたことが見事に表現されていると思います」。ロゼのメッセージは「I worked my whole life/Just to get high, just to realize/Everything I need is on the ground(ずっとがんばってきた/こんなに高いところに来るまで/でもわかったの/必要なものは全部地上にあるんだ)」というコーラス部分にはっきりと表れている。



デビューシングルのミュージックビデオは現在、Psyの「GENTLEMAN」以後、公開24時間でもっとも多く再生された韓国のミュージックビデオとして記録を更新している(19日時点で再生回数は9670万回以上)。MVの中でロゼは、ピアノを弾くかつてのロザンヌを愛おしそうに見つめ、とりわけ物事が好調なときにこそ「自分にとって本当に大切なもの」を慈しむ大切さを強調する。



「On the Ground」は、「Gone」とともにロゼのソロデビューアルバム『R』に収録される。







From Rolling Stone US