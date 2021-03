神はサイコロを振らない『未来永劫』は“身近にいる人を大切にしてほしい”という楽曲

神はサイコロを振らないが、3月18日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。17日(水)リリースのファーストシングル『エーテルの正体』について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。さかた校長:『エーテルの正体』には、4曲が収録されています。1曲目の「未来永劫」は……SCHOOL OF LOCK! には「みんなに迷惑がかかるから“助けて”と言えない」と、1人でしょい込んでしまう生徒(リスナー)がたくさんいるんです。この曲は“1人じゃ生きられない”と、周りに頼ることの大切さを教えてくれるから……僕たちも生徒に「1人じゃないからな」、「みんながいるから大丈夫だ」ということを伝えているので、SCHOOL OF LOCK! の思いを代弁してくれているように感じました。柳田:この曲は、学生に向けて作ったと言っても過言ではないです。学生時代を思い返しなから書いたので、もろにヒットするんじゃないかなと……ヒットって、“刺さる”のほうですよ!こもり教頭:大丈夫です! 伝わってます(笑)。さかた校長:(笑)。本当に生徒たちに刺さる楽曲だと思います。神はサイコロを振らない - 「未来永劫」【Official Music Video】こもり教頭:僕は「未来永劫」は近くの人に向けたイメージがして、2曲目の「クロノグラフ彗星」はもっと遠くの人……実家にいる家族とか小学校のときの友達とか、海外にいる友達とか、遠くにいる人に届けたいイメージで、近いと遠いという対比を感じました。柳田:おっしゃる通りです。「未来永劫」は身近にいる仲間や友人、家族、恋人とか何でもいいんですけど、そういう近くにいる人を大切にしてほしいという楽曲です。さかた校長:はい。柳田:「クロノグラフ彗星」はまさにその真逆で、2020年はコロナ禍でライブができなくて、僕らはファンのみなさんに会えなかったんです。中高生もそのなかにはいたでしょう。そんななかで距離が離れていて会えないのに、SNSとかネットとかラジオとか、見えない何かでつながっているというか。そういう人たちに向けて、ともに支えあいながら先に進んでいる、同じ夢を見ている、というメッセージを込めています。さかた校長:そして4曲目の「1on1」を含めた3曲が、アニメとドラマの主題歌(※)になっています。これは初めてだったということですが、いつもの楽曲制作と何か違いましたか?柳田:普通、楽曲を作るときは、自分でテーマを決めるところから始まるんです。どういうことを描こうとか、誰を対象に書こうとか、要はゼロからイチにする作業なんです。でも主題歌ってすでにイチができ上がっているので、その作業がないんです。原作や台本がすでにあるので、すごく入り込みやすいというか。自分には向いていたというか……自分で言うのもアレですけど(笑)。そこに、自分の人生観といかにリンクさせるか、その作業が新鮮で楽しかったです。神はサイコロを振らない「クロノグラフ彗星」【Official Music Video】さかた校長:「クロノグラフ彗星」のミュージックビデオは、冒頭がラジオじゃないですか。しかも、桐木先生が「めちゃくちゃでけえカメムシに追いかけられる」って言っていて、“むちゃくちゃその話聴きたいわ!”ってなりました(笑)。どういう経緯であの演出になったのですか?柳田:(この楽曲が主題歌となった)ドラマ「星になりたかった君と」の舞台がパラレルワールドなんです。ドラマとリンクするように、ミュージックビデオでは僕たちが神はサイコロを振らない役として出たという……ちょっと難しいんですけど。さかた校長:いや、めちゃくちゃおしゃれでしたよ。あれはアドリブなんですか?桐木岳貢(Ba.):あそこは何回も撮り直したんです。全部違う言い回しにしたんですけど、カメムシのくだりを毎回考えて……つらかったですよ(笑)。校長・教頭:(笑)。さかた校長:さきほど、もともとテーマがあるものは気持ちが入り込みやすいという話がありましたが、自分の経験や実体験が曲に入ったりしたんですか?柳田:これが面白いことに、テーマがすでにあるのに、歌詞では全部自分のことを歌っているんですよね。自分にも当てはまるし、アニメやドラマにも当てはまるし。特に「未来永劫」は、自分自身の学生時代を描きながら書いたんですけど……いつもメンバーに聴かせるときには、歌詞の説明をしないんですよ。いったん自分の頭で解釈してほしくて。そしたら桐木先生が、「これって、バンドのことを歌っているよね?」と。見返したら、たしかに当てはまるというか。これって詞の面白いところで、聴く人が100人いたら100通りの受け取り方があって。主題歌とは言えども、ちゃんと神はサイコロを振らないの曲になっているんですよね。自身の人生観というか、出会ってきた人たちとの思い出が詰まっている楽曲たちです。(※1曲目の「未来永劫」はテレビアニメ『ワールドトリガー』セカンドシーズンエンディングテーマに、2曲目の「クロノグラフ彗星」はドラマ『星になりたかった君と』主題歌に、4曲目の「1on1」はドラマ『ヒミツのアイちゃん』の主題歌に起用されています)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/