基本情報
近畿地区（兵庫県）
4年ぶり5度目の出場
今大会の戦績
1回戦：北海 〇3－2
2回戦：仙台育英（3月24日第2試合）
■監督
青木尚龍
登録選手一覧
1 阪上翔也（3年）
打率.333（3打数1安打1四球1死球）
防御率5.40（1回2/3、被安打2、奪三振4、与四球２、失点1）
2 西川侑志（3年・主将）
打率.400（5打数2安打1打点1盗塁）
3 武本琉聖（3年）
打率.000（4打数無安打）
防御率0.00（1回1/3、被安打1、無失点）
4 坂本陽飛（3年）
打率.000（1打数無安打1盗塁）
5 勝木力輝斗（3年）
打率1.000（1打数1安打1盗塁）
6 栗原琉晟（3年）
打率.000（4打数無安打1四球）
7 能登原健生（3年）
打率.400（5打数2安打2盗塁）
8 関悠人（3年）
打率1.000（1打数1安打1打点）
9 夜久彪真（3年）
打率.---
10 加門虎太朗（3年）
打率.---
11 楠本晴紀（2年）
打率.000（2打数無安打1犠打）
防御率1.29（7回、被安打6、奪三振6、与四死球3、失点1）
12 中辻優斗（2年）
打率.---
13 岡田悠作（3年）
打率.---
14 川西琉成（3年）
打率.---
15 板垣翔馬（2年）
打率.667（3打数2安打）
16 松尾優仁（2年）
打率.250（4打数1安打）
17 加藤彰真（2年）
打率.---
18 山里宝（2年）
打率.250（4打数1安打）
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