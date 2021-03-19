NISHINOMIYA, JAPAN - SEPTEMBER 05: Players of Japan line up for national anthemin the super round game between Japan v Cuba during the 2015 WBSC U-18 Baseball World Cup at the Koshien Stadium on September 5, 2015 in Nishinomiya, Japan. (Photo by Koji Watanabe - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)

基本情報

近畿地区（兵庫県）
4年ぶり5度目の出場
 

 
今大会の戦績
1回戦：北海　〇3－2

2回戦：仙台育英（3月24日第2試合）
 
■監督
青木尚龍


登録選手一覧

1　阪上翔也（3年）
打率.333（3打数1安打1四球1死球）
防御率5.40（1回2/3、被安打2、奪三振4、与四球２、失点1）

 

2　西川侑志（3年・主将）
打率.400（5打数2安打1打点1盗塁）




3　武本琉聖（3年）
打率.000（4打数無安打）
防御率0.00（1回1/3、被安打1、無失点）

 

4　坂本陽飛（3年）
打率.000（1打数無安打1盗塁）

 

5　勝木力輝斗（3年）
打率1.000（1打数1安打1盗塁）

 

6　栗原琉晟（3年）
打率.000（4打数無安打1四球）

 

7　能登原健生（3年）
打率.400（5打数2安打2盗塁）

 

8　関悠人（3年）
打率1.000（1打数1安打1打点）

 

9　夜久彪真（3年）
打率.---




10　加門虎太朗（3年）
打率.---

 

11　楠本晴紀（2年）
打率.000（2打数無安打1犠打）
防御率1.29（7回、被安打6、奪三振6、与四死球3、失点1）

 

12　中辻優斗（2年）
打率.---

 

13　岡田悠作（3年）
打率.---

 

14　川西琉成（3年）
打率.---

 

15　板垣翔馬（2年）
打率.667（3打数2安打）

 

16　松尾優仁（2年）
打率.250（4打数1安打）

 

17　加藤彰真（2年）
打率.---

 

18　山里宝（2年）
打率.250（4打数1安打）

 