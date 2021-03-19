基本情報



近畿地区（兵庫県）

4年ぶり5度目の出場







今大会の戦績

1回戦：北海 〇3－2



2回戦：仙台育英（3月24日第2試合）



■監督

青木尚龍





登録選手一覧



1 阪上翔也（3年）

打率.333（3打数1安打1四球1死球）

防御率5.40（1回2/3、被安打2、奪三振4、与四球２、失点1）







2 西川侑志（3年・主将）

打率.400（5打数2安打1打点1盗塁）









3 武本琉聖（3年）

打率.000（4打数無安打）

防御率0.00（1回1/3、被安打1、無失点）







4 坂本陽飛（3年）

打率.000（1打数無安打1盗塁）







5 勝木力輝斗（3年）

打率1.000（1打数1安打1盗塁）







6 栗原琉晟（3年）

打率.000（4打数無安打1四球）







7 能登原健生（3年）

打率.400（5打数2安打2盗塁）







8 関悠人（3年）

打率1.000（1打数1安打1打点）







9 夜久彪真（3年）

打率.---









10 加門虎太朗（3年）

打率.---







11 楠本晴紀（2年）

打率.000（2打数無安打1犠打）

防御率1.29（7回、被安打6、奪三振6、与四死球3、失点1）







12 中辻優斗（2年）

打率.---







13 岡田悠作（3年）

打率.---







14 川西琉成（3年）

打率.---







15 板垣翔馬（2年）

打率.667（3打数2安打）







16 松尾優仁（2年）

打率.250（4打数1安打）







17 加藤彰真（2年）

打率.---







18 山里宝（2年）

打率.250（4打数1安打）







