フジテレビ「連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME」によるV6特集の第4弾が本日3月19日(金)深夜に放送される。

番組では25周年記念日である昨年11月1日に初の配信ライブ「V6 For the 25th anniversary」を行ったV6に密着。25年間という年月の中で育んだ唯一無二の絆、そして築き上げた誇りを胸に、グループの聖地である東京・国立代々木競技場第一体育館に立つ6人の姿を映し出す。なお昨年10月にスタートした「連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME」Season3は、今回で最終回を迎える。

フジテレビ「連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME」

2021年3月19日(金)25:05~25:35

※関東ローカル

