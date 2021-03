ラコステの新作シューズは、テニスがルーツのハイエンドモデル

ラコステの2021年春夏シーズンで展開される新作シューズが公開された。ストリートで存在感を発揮するテニスをルーツにしたハイエンドモデルだ。



2021年春夏シーズンに向けて発売される新作の”GAME ADVANCE LUXE(ゲームアドヴァンス・リュクス)”は、テニスのエッセンスを凝縮させながら、コートよりもストリートでそのポテンシャルを発揮するモデル。スポーティーなルックスに、ハイエンドなストリートウェアのニュアンスが漂う。



リュクス感を際立たせているのは質感とパターン。アッパーにはスムースレザー、コントラストカラーのオーバーレイには、パーフォレーテッドレザーという通気性のあるパンチングされたレザーを使用している。一部のモデルではサイドパーツとアイレットに異なるカラートーンをあしらい、また別のモデルでは、ヒールとトゥ部分に施したスエードの補強でアクセントを加えている。厚みのあるミッドソールがシルエットに躍動感を与え、モダンなテイストを加えたレトロなモールドラバー製のワニのロゴがスタイリッシュさを醸す。タン裏に記されたルネ・ラコステの名言「Without Style, Playing and Winning is not Enough.(スタイルを持たないプレーや勝利には意味がない)」が、コンテンポラリーなシューズとブランドの伝統つなぎながらも、履く人の気持ちをアゲてくれるはずだ。









>>すべての画像はこちら

Mens 5色展開:WHT/OFF WHT, BLK/OFF WHT, WHT/PNK, WHT/DK GRN, WHT/WHT

Womens 4色展開:WHT/OFF WHT, WHT/PNK, WHT/DK GRN, WHT/WHT

価格:16,000円(税別)発売中

GAME ADVANCE LUXEは、ラコステ店舗およびラコステ オンラインストアで購入可能だ。