「ガルパ4周年記念！バンドリ！フェア」が各電子書店にて開始した。
スマートフォン向けゲーム『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』が4周年を迎え、これを記念して、『バンドリ！』関連コミックスを無料＆割引で読めるフェアを開催。開催期間は4月15日まで。
開催書店はアニメイトブックストア／Kindle／マンガBANG！／コミックシーモア／dブック／ひかりTVブック／music.jp／紀伊國屋kinoppy／GooglePlayブックス／Amebaマンガ／honto／漫画全巻ドットコムCDJapan／Neowing／BOOK☆WALKER／BookLive!コミック（Handy）／ブックライブ／ブックパス／スキマ／Reader Store／どこでも本屋さん（スマホ版）／モビぶっく／LINEマンガ。
フェア内容はバンドリ！ ガールズバンドパーティ！ The first page：無料、コミック版 BanG Dream!：1巻無料／2巻50％OFF、BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー：50％OFF、RAiSe! The story of my music：20％OFF、BanG_Dream!［星の鼓動（スタービート）］上巻：50％OFFとなっている。
(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)BUSHIROAD MEDIA