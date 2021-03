スティング、アルバム『デュエッツ』よりボーナス・トラックMV公開

スティングが、2021年3月19日に新曲「イングリッシュマン/アフリカン・イン・ニューヨーク」のMVを公開した。



2021年3月19日に最新アルバム『デュエッツ』をリリースしたスティング。今作には、これまでのエリック・クラプトンやシェブ・マミなど著名アーティストと共に、ジャンルも言語も超えた幅広い音楽性と先進性を示してきたデュエット曲を収録したもの。さらに、スティングによる全曲解説も掲載される。今作の日本盤ボーナス・トラックとして収録される新曲「イングリッシュマン/アフリカン・イン・ニューヨーク」は、アルバム発売日に配信リリースされ、MVも公開された。



関連記事:スティングのデュエットアルバムに布袋寅泰らコメント寄せる









<商品情報>







スティング

アルバム『デュエッツ』



発売日:2021年3月19日(金)

日本盤のみSHM-CD仕様 / スティングによる全曲解説・日本語訳付、解説/歌詞・対訳付 / ボーナス・トラック1曲収録

DVD付デラックス盤:3850円(税込)

CD通常盤:2750円(税込)

ご予約はこちら:https://umj.lnk.to/sting-duetspr



=CD収録曲=

1. Little Something with Melody Gardot

リトル・サムシング with メロディ・ガルドー

2. Its Probably Me with Eric Clapton

イッツ・プロバブリー・ミー with エリック・クラプトン

3. Stolen Car with Mylène Farmer

ストーレン・カー with ミレーヌ・ファルメール

4. Desert Rose with Cheb Mami

デザート・ローズ with シェブ・マミ

5. Rise & Fall with Craig David

ライズ&フォール with クレイグ・デイヴィッド

6. Whenever I Say Your Name with Mary J. Blige

ホェンエヴァー・アイ・セイ・ユア・ネーム with メアリー・J.ブライジ

7. Dont Make Me Wait with Shaggy

ドント・メイク・ミー・ウェイト with シャギー

8. Reste with GIMS

レスト with GIMS

9. Well Be Together with Annie Lennox

ウィル・ビー・トゥゲザー with アニー・レノックス

10. LAmour Cest Comme Un Jour with Charles Aznavour

恋は一日のように with シャルル・アズナヴール

11. My Funny Valentine with Herbie Hancock

マイ・ファニー・ヴァレンタイン with ハービー・ハンコック

12. Fragile with Julio Iglesias

フラジャイル with フリオ・イグレシアス

13. Mama with GASHI

ママ with GASHI

14. September with Zucchero

セプテンバー with ズッケロ

15. Practical Arrangement with Jo Lawry

プラクティカル・アレンジメント with ジョー・ローリー

16. None Of Us Are Free with Sam Moore

ナン・ノブ・アス・アー・フリー with サム・ムーア

17. In The Wee Small Hours Of The Morning with Chris Botti

イン・ジ・ウィー・スモール・アワーズ with クリス・ボッティ

*18. Englishman / African in New York with Shirazee

イングリッシュマン/アフリカン・イン・ニューヨーク with シェラージー

*ボーナス・トラック



=DVD収録内容=

・Duets Interview & Track By Track with Sting

デュエッツ インタビュー&トラック・バイ・トラック

・September with Zucchero (Music Video)

セプテンバー with ズッケロ(ミュージック・ビデオ)

・Englishman / African in New York with Shirazee (Music Video)

イングリッシュマン/アフリカン・イン・ニューヨーク with シェラージー(ミュージック・ビデオ)



日本公式サイト:https://www.universal-music.co.jp/sting/