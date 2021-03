東京マリオットホテル 緑に囲まれた都心のテラス「御殿山テラス」オープン

東京マリオットホテルでは、レストラン「ラウンジ & ダイニング G」のテラスエリアを2021年3月20日(土・祝)より装いも新たに「御殿山テラス」としてオープンし、「シャンパンブランチ」などオープンエアで優雅に過ごせるメニューを発売する。



御殿山テラスは、春の桜や夏の豊かな緑、秋の紅葉といった季節の移り変わりを楽しめる開放的な空間で、ニューノーマルな時代に屋外での優雅なダイニング体験を提案する。オープンにあわせて提供する「シャンパンブランチ」は、心地よい風に包まれるテラスで、レストランでの朝食の混雑を回避しながら、ハイティースタンドとプレートに並ぶ料理をシャンパンとともに楽しむことができる。桜の季節限定の「御殿山サクラボックス」など定番のシーズンメニューも提供しており、開放的な屋外テラスで穏やかな春を感じながら味わうことができる。また、御殿山テラスではドッグフレンドリーテラスとして愛犬と同伴可能な席も用意されており、無添加・無着色など安心安全な愛犬用の「御殿山テラス ドッグメニュー」を取り揃えている。



桜も満開を迎える御殿山テラスで、日常を忘れる寛ぎのひとときを過ごすのはいかがだろうか。



「シャンパンブランチ」について



オープンエアで優雅なブランチタイムを過ごせる御殿山テラス限定でお届けするメニュー。ハイティースタンドに盛り付けられた前菜のほか、メインプレートには選べる卵料理やホテル特製のワッフル等が並ぶ。春は果実を感じる爽やかな「ペリエ ジュエ」とともに堪能することができる。





<メニュー>



【1st Plate】



・シャルキュトリー&スモークサーモン



・チーズ



・フレッシュジュース



・神奈川県三浦直送野菜サラダ



【Main Plate】



・選べる卵料理



(ミックスオムレツ or エッグベネディクト or 目玉焼き)



・特製ワッフル フルーツ



・温野菜



・選べるホテルメイドブレッド



(プレミアム生食パン or クロワッサン or デニッシュ or メロンパン)



・プレーンヨーグルト



【コーヒー or 紅茶】



*ペリエジュエ グランブリュット 1杯付き



(ノンアルコールドリンクにも変更いただけます)



期間:2021年3月20日(土・祝)~



時間:10:30~12:00 (L.O.11:30) ※3月20日、21日のみ11:00~12:30 (L.O.12:00)



料金:1名様 5,800円(2名様からの事前予約制)



※悪天候時は屋内レストランでのご案内とさせていただきます。



※前日までのご予約制となります。





◇咲き誇る桜を愛でながらお楽しみいただく春限定メニュー「御殿山 サクラボックス」も販売。



期間:~2021年4月17日(土)



時間:12:00~17:00 (L.O.16:30)



料金:1名様 6,650円(2名様からの事前予約制)



※悪天候時は屋内レストランでのご案内とさせていただきます。



※前日までのご予約制となります。





■愛犬同伴可能なテラス席 御殿山テラス ドッグメニュー



ドッグカフェ「アンディカフェ」による無添加・無着色・グルテンフリーの安全安心な愛犬用の食事メニューをご用意。お誕生日のバースデーケーキ(事前予約制)も。



期間:2021年3月20日(土・祝)~



時間:10:30~17:00 (L.O.16:30)



料金:まぐろサイコロステーキと炊き込み五目ご飯 800円



米粉クッキー 900円 ほか



※悪天候時のご提供はございません。









<ご予約・お問い合わせ先>



ラウンジ&ダイニング G



TEL:03-5488-3929



Email: info@tokyo-marriott.com



URL: :https://www.tokyo-marriott.com/restaurants/



※上記料金はサービス料・消費税込みの料金です。



※営業時間は変更になる場合がございます。