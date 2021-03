グリーン・デイ『インソムニアック』アナログ盤リリース、未発表ライブ音源も

グリーン・デイが、2021年4月9日にアナログ盤アルバム『インソムニアック(25周年アニヴァーサリー・デラックス・エディション)』をリリースする。



グリーン・デイが1995年にリリースし、通算4作目、メジャー移籍第2弾となったアルバム『インソムニアック』。今回の『インソムニアック(25周年アニヴァーサリー・デラックス・エディション)』は、リリース25周年を記念し、グリーン・デイがアルバムをリマスターし、ボーナス・トラックを加えたアナログ2枚組での発売となる。



LP1にオリジナル・アルバムの最新リマスター音源、そしてLP2のA面にはインソムニアック・ワールド・ツアーより1996年3月26日のプラハ公演で収録された、8曲の未発表含むライブ・トラックを収録。デジタルでは本日より配信中。またグリーン・デイのYouTubeチャンネルでは『インソムニアック』の25周年を記念して「Insomniac Live In Europe 95-96」と題された映像も公開されている。









<作品情報>







グリーン・デイ

『インソムニアック(25周年アニヴァーサリー・デラックス・エディション)』輸入盤



発売日:2021年4月9日(金)

=収録曲=

LP1

《Side A》

1. Armatage Shanks

2. Brat

3. Stuck with Me

4. Geek Stink Breath

5. No Pride

6. Babs Uvula Who?

7. 86



《Side B》

1. Panic Song

2. Stuart and the Ave.

3. Brain Stew [https://youtu.be/UNq9gmY_Oz4]

4. Jaded

5. Westbound Sign

6. Tight Wad Hill

7. Walking Contradiction



【LP2】

《Side A》

1. Armatage Shanks (Live in Prague)

2. Brat (Live in Prague)

3. Geek Stink Breath (Live in Prague)

4. Stuck with Me (Live in Prague)

5. Brain Stew (Live in Prague)

6. Jaded (Live in Prague)

7. Walking Contradiction (Live in Prague)

8. 86 (Live in Prague)



《Side B》

※エッチング(音源収録無し)