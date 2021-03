ハートな “シナモロール” アイテム♪ イオンでコラボ新商品をGET！

サンリオの人気キャラクター「シナモロール」の新作コラボ商品がイオンにて2021年3月19日(金)より発売決定! ハートに包まれた可愛いシナモロールのアイテムをチェックしよう。



2020年サンリオキャラクター大賞で1位を獲得した、白いこいぬの男のコのキャラクター「シナモロール」が、イオンにやってきた!

2021年3月19日(金)より、イオン限定の描き起こしデザインのコラボ商品18アイテムが、全国の「イオン」「イオンスタイル」約420店舗にてお取り扱いが開始される。



発売されるコラボ商品は、ボディ・スキンケアアイテムや雑貨など毎日の必需品。

誰かを思いやる気持ちを込めたデザインテーマ「思いやりハート」をテーマにデザインされたシナモロールが可愛い、普段遣いできるアイテムが多数ラインナップされている。



全身に使えるスチームクリーム(各1680円+税)や持ち運びに便利なラバー付きハンドジェル(各680円+税、)、これからの季節の紫外線対策に使いたい日焼け止め「スキンアクア スーパーモイスチャージェル」(各698円+税)は汗拭きシート付。さらに、スキンケアに便利なクリアミスト(1500円+税)もラインナップされている。



そのほか、ポーチ(980円+税〜)やマスクケース(各500円+税)ティッシュカバー(1500円+税)、ヘアバンド(1200円+税)、ミニタオル(600円+税)と、雑貨類も充実している。



シナモンからのメッセージは「Cherish every act of kindness and consideration! (誰かを思いやる気持ちを大切に。)」とのこと。

”毎日を頑張る人の気持ちを和らげる助けになりたい” という想いが込められたコラボグッズをぜひ手にとってみよう。



