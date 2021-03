迷い猫を返した人が…、修学旅行の数日前に…SCANDALと「え？ そーなる？」メール延長戦を実施！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。3月15日(月)の放送では、3月4日(木)に生放送でお送りした「SCANDAL Catch up supported by 明治アポロ-ON AIR-!」で紹介できなかった、「え? そーなる?」メールを延長戦という形でお届けしました。HARUNA:今日は、3月4日(木)に生放送でお送りした「SCANDAL Catch up supported by 明治アポロ-ON AIR-!」でのメールテーマ「え? そーなる?」の延長戦です。1時間の生放送中に紹介できなかったメールをこちらで紹介します。大野さん(番組の放送作家)的には、3月3日(水)リリースのSCANDALニューシングル「eternal」が「え? そーなる?」の原曲らしい。MAMI:「原曲」って何?TOMOMI:使い方を間違ってるよ。HARUNA:「え? そーなる?」のタイアップ曲が「eternal」らしい。TOMOMI:セルフタイアップやん。MAMI:とにかくタイアップをいただきました、ありがとうございます。HARUNA:さて、予想と全然違う! 想像してたモノと全然違う! 思いもしなかった結果になった! などなど「え? そーなる?」とつぶやいてしまうほどの「意外な結末」エピソード。生放送が終わった後も、メールが続々と届いてるみたいでして。TOMOMI:うれしいね!* * *私の「え? そーなる?」ですが、高校生の頃、夏になると夏の甲子園に向けた地方大会が開催され、応援に行くと言えば公休で応援に行くことができたのです。その日は応援に行くと言って、友達とサボって校外の田んぼでひなたぼっこをしていました。すると、猫の鳴き声がどこからか聞こえてきたので、声のする場所を探すと、水の張った田んぼのなかに子猫が埋まっていたのです。すくいあげてみると、怪我をしているようで動かないので、友達と「どうする?」ってなって、動物病院に電話をかけてみたのですが、高校生と言うこともあり相手にしてもらえず。もしかしたら近所の人の飼い猫かもしれないので、1軒目の家を訪ねようとしたとき、その家のベランダから「あ! うちの猫!」と奥様が私たちに気付いてくれて、無事に飼い主のもとに返すことができました。それから数年後……今お世話になっている会社の社長の自宅が、私の通っていた高校のすぐ側で、「もしかしたら!?」と思い、社長の奥さんに高校生のときの話をしたら……皆さんお気付きかと思いますが、私が高校生のときに子猫を返したあの奥様だったのです。数年経ってからまた出会い、実は過去にこのような出会い方をしていたということに不思議な縁を感じてたまりません。こんなことってありますか!? 以上が私の「え? そーなる?」です。TOMOMI:猫の恩返しやん。RINA:すごいな……。一同:そんなことある!?HARUNA:ずっと縁があるんだね。MAMI:良いメール。スタッフ:良いメールすぎて、生放送では読めませんでした。HARUNA:良すぎて? そういうのもあるの?スタッフ:しっかりリアクションするためには、生放送だと時間が足りないんです。HARUNA:とにかく紹介できて良かったです。* * *初メールです。早速ですが、自分の「え? そーなる?」話は、高校の修学旅行のときの話です。北海道に2泊3日ということで、飛行機の乗り降り時のトラブルを避けるために、大きな荷物は出発前日にホテルに送ることになっていました。自分も予定通りに荷物を預けたのですが、その数日前から胸に痛みがあり、荷物を預けたあと病院に行くことになっていました。診断結果は自然気胸という肺から空気が漏れてしまう病気で、気圧変化の影響から飛行機はNGということで、修学旅行には参加できず、まさかの即日入院となりました。先に送った荷物は送り返されたあと、入院支度となりました。入院後は人生初の手術まで受けることになり、散々な目に遭いました。楽しみにしていた修学旅行を目前に、予想だにしなかった「え? そーなる?」な出来事でした。RINA:大変だったね。MAMI:でも飛行機に乗る前にわかってよかったよ。TOMOMI:ほんとやね。スタッフ:これも内容が内容だけに、しっかりとリアクションするためには生放送だと厳しくて。すみません。HARUNA:今日はそういう選定理由も明かされるのね。* * *というわけで、「え? そーなる?」の延長戦、泣く泣く生放送で紹介できなかった理由もあわせて、まだまだお届けします。続きは「AuDee(オーディー)」でチェック!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056