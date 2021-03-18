TVアニメ「バクテン!!」の第3弾キービジュアル、第4弾PVが公開された。

キービジュアルにはアオ高、そしてライバル校であるシロ高の男子新体操部メンバーが、ユニフォーム姿で勢揃い。またPVには土屋神葉演じる双葉翔太郎が男子新体操に出会う場面や、彼がアオ高男子新体操部で成長していく姿、そしてキャラクターたちの新体操の演技シーンが映されている。

フジテレビ「ノイタミナ」枠ほかにて4月8日より放送される「バクテン!!」。宮城県岩沼市にあるアオ高こと私立蒼秀館高等学校に入学した少年・双葉が、男子新体操部の門を叩くところから始まるオリジナルアニメだ。キャラクターデザイン原案はろびこが担当し、男子新体操部の部員を演じるキャストには土屋のほか、石川界人、小野大輔、近藤隆、下野紘、神谷浩史らが名を連ねている。

TVアニメ「バクテン!!」

放送情報

フジテレビ「ノイタミナ」枠：2021年4月8日（木）より毎週木曜日24:55～25:25 ※初回は25:10～。

関西テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日26:25～26:55

東海テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日26:07～26:37

秋田テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:20～25:50

岩手めんこいテレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日24:55～25:25

仙台放送：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:55～26:25

さくらんぼテレビジョン：2021年4月8日（木）より毎週木曜日24:55～25:25

福島テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日24:55～25:25

新潟総合テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:45～26:15

テレビ静岡：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:30～26:00

テレビ新広島：2021年4月8日（木）より毎週木曜日26:00～26:30

テレビ愛媛：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:05～25:35

テレビ西日本：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:55～26:25

サガテレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日24:55～25:25

テレビ熊本：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:45～26:15

鹿児島テレビ：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:30～26:00

長野放送：2021年4月8日（木）より毎週木曜日25:30～26:00

TSKさんいん中央テレビ：2021年4月12日（月）より毎週月曜日25:25～25:55

高知さんさんテレビ：2021年4月15日（木）より毎種木曜日24:55～25:25

アニマックス：2021年4月24日（土）より毎週土曜日21:30～22:00

配信情報

見放題

FOD：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

dアニメストア：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

バンダイチャンネル：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

U-NEXT：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

アニメ放題：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

ひかりTV：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

Amazon Prime Video：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

アニマックスオンデマンド：2021年4月24日（土）より毎週土曜日24:00～

各話購入

FOD：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

J:COMオンデマンド：2021年4月10日（土）より毎週土曜日24:00～

milplus：2021年4月10日（土）より毎週土曜日24:00～

ビデオマーケット：2021年4月9日（金）より毎週金曜日12:00～

music.jp：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～

DMM.com 動画：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～

GYAO!ストア：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～

Rakuten TV：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～

TSUTAYA TV：調整中

ムービーフルPlus：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～

HAPPY!動画：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～

Google Play：2021年4月9日（金）より毎種金曜日12:00～

スタッフ

原作：四ッ木えんぴつ

監督：黒柳トシマサ

シリーズディレクター：長屋誠志郎

新体操試技監督：光田史亮

シリーズ構成・脚本：根元歳三

キャラクターデザイン原案：ろびこ

キャラクターデザイン・総作画監督：柴田由香

プロップデザイン・総作画監督：中西彩

音楽：林ゆうき

アニメーション制作：ZEXCS

キャスト

双葉翔太郎：土屋神葉

美里良夜：石川界人

七ヶ浜政宗：小野大輔

築館敬助：近藤隆

女川ながよし：下野紘

亘理光太郎：神谷浩史

月雪ましろ：村瀬歩

高瀬亨：小西克幸

陸奥洋二郎：鈴村健一

大湊秀夫：杉田智和

竜ヶ森恭一：斉藤壮馬

吾妻俊介：山下大輝

双葉亜由美：上田麗奈

馬淵修司：松田健一郎

栗駒あさを：佐倉綾音

志田周作：櫻井孝宏

(c)バクテン製作委員会