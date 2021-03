3月31日リリースの青春高校3年C組のベストアルバム「また会いたいと思える友に、人生で何人巡り逢えるか?」に、番組プロデューサー・佐久間宣行氏と番組総合演出の三宅優樹氏によるデュエットソング「俺のベビースターラーメン」が収録されることが明らかとなった。

「青春高校3年C組」はテレビ東京と秋元康がタッグを組み2018年4月にスタートさせたバラエティ番組。出演する“生徒”は2020年1月にアーティストデビューを果たしたが、番組終了に伴い3年におよんだプロジェクトも終了する。青春高校3年C組の卒業記念ベストアルバムの最後の収録曲として発表された「俺のベビースターラーメン」は、大人の哀愁とダンディズムが漂うフォーキーな曲調のサラリーマン応援歌となっており、アルバムType-Bに付属するDISC 2の9曲目に収録される。

佐久間プロデューサーは自身がパーソナリティを務めるニッポン放送「オールナイトニッポン0」で、秋元から突然送られてきた仮歌と歌詞に「“生徒”たちへ向けた応援歌だと聞いていたら、実際はおじさんへの応援歌だった」という困惑した思いや、やる気満々でボイストレーニングに通うことを宣言した三宅ディレクターへの苛立ちなどを告白。またレコーディングに向けて1週間前から毎晩ベビースターラーメンを食べて気持ち作りをしたことや、レコーディングの裏話なども明かした。

青春高校3年C組「また会いたいと思える友に、人生で何人巡り逢えるか?」収録内容

CD

DISC 1(全盤共通)

01. 青春のスピード / 青春高校3年C組アイドル部

02. 君のことをまだ何にも知らない / 青春高校3年C組アイドル部

03. 弁解オセロ / 青春高校3年C組男子アイドル部 バトラーズ

04. 約束のSunrise / 青春高校3年C組ダンス&ボーカル部 ディアフレンズ

05. 好きならYeah! Yeah! Yeah! / 青春高校3年C組軽音部 地球の音

06. Never ending time / 青春高校3年C組

07. 好きです / 青春高校3年C組アイドル部

08. 制服自転車 / 青春高校3年C組アイドル部

09. 赤ずきんちゃんに手を出すな / 青春高校3年C組男子アイドル部 バトラーズ

10. 俺たちのMission / 青春高校3年C組ダンス&ボーカル部 ディアフレンズ

11. 自分のうた / 青春高校3年C組軽音部 地球の音

12. ずっと会えなかった / 青春高校3年C組

13. 自分のことがわからない / 青春高校3年C組アイドル部

14. また会いたいと思える友に、人生で何人巡り逢えるか? / 青春高校3年C組

Type-A DISC 2

01. Overture

02. チャイムの途中で / 青春高校3年C組アイドル部 Blue Spring

03. 無人島へ連れてって / 青春高校3年C組アイドル部 Blue Spring

04. サンダルガール / 青春高校3年C組アイドル部 Blue Spring

05. イチャイチャしたい / 青春高校3年C組アイドル部 Blue Spring

06. 大っ嫌いロミオ様 / 青春高校3年C組アイドル部 ハイスクールベイビー

07. クラクションレクイエム / 前川歌音

08. 私のペットにしてあげる / 桃山あすか

09. 青春高校3年C組のテーマ / 青春高校3年C組

10. 夕焼けはなぜ、一瞬なのか? / 青春高校3年C組

Type-B DISC 2

01. バトラー / PLANNERS

02. 気まぐれカモン / PLANNERS

03. Leave it to me! / The BUMPY

04. マイナスワン / The BUMPY

05. うるさいうた / Hey!School

06. 自己嫌悪の夜 / Hey!School

07. 負け犬のブルース / BE・N・CHI

08. ナイジェリアローズ / 留学生と大家さん

09. 俺のベビースターラーメン / 佐久間&三宅

10. 夕焼けはなぜ、一瞬なのか? / 青春高校3年C組

DVD

Type-C

・卒業記念蔵出し企画「俺たちも熱海に連れて行け!青春高校緊急学級会」