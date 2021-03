BTSやTOMORROW X TOGETHERらが所属するBig Hit Labelsによる新たなキャンペーンムービー「WHAT DO YOU BELIEVE IN?」がYouTubeで公開された。

3月10日より各グループのSNSにて「#WhatDoYouBelieveIn」というハッシュタグを添えて、それぞれ自撮り写真を公開してきたBig Hit Labels所属のアーティストたち。今回公開された動画にはBTS、TOMORROW X TOGETHER、NU'EST、GFRIEND、SEVENTEEN、ENHYPENが出演し、それぞれ「We believe in」に続くメッセージを発信している。

Big Hit Labelsの新たな展開を予感させる動画のチェックをお忘れなく。