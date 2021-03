「SOL!」こもり教頭 ダンスで悩んだ自分をヒントに「中2高2は当たって砕けろ！」

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。3月17日(水)の放送では、『中2高2限定! あたくだ逆電!』をお届けしました。そろそろ学校に慣れ、受験にはまだ時間があり、他の学年より比較的自由の多い中学2年生と高校2年生。番組ではこの世代のリスナーと電話をつないだ際、パーソナリティをつとめる歴代の教頭がお決まりのコールを行ってきました。昨年4月に就任したこもり教頭は、「中2高2は、当たって/砕けろ!」「突っ走れ!/おー!」というコールを発案。前編では、なぜこのコールに決めたのか、その理由を語った部分を紹介します。さかた校長:今夜の主役は中2高2の生徒(リスナー)、そして“あたくだコール”生みの親でもありますこもり教頭です!!こもり教頭:どうも、生みの親です。さかた校長:なぜ「当たって砕けろ!」というやり取りが生まれたのでしょうか?こもり教頭:中学2年生高校2年生というのは、自分にとって分岐点だったんです。僕は中学に入って上京したんですけど、中2のときに1回地元に帰ろうか悩んだことがあったんです。このままダンスを続けるか、やめて地元に帰るか……というときに、ダンスの先生とかお母さんに助けてもらって、結局ダンスを続ける道に行くんです。さかた校長:うん。こもり教頭:そして高校2年生のときに「このままダンスの道に進もう」「ダンスで成功しよう」と、全日制から通信制に替えたんです。さかた校長:はい。こもり教頭:SCHOOL OF LOCK! では、(毎回お決まりのコールがあり)教頭先生と中2高2の絆が強いから、自分も何かほしいなと思ったんです。中2高2は俺のなかでは分岐点だったから、砕けてもいいけど砕けるくらいの勢いで突っ走って、突き抜けてほしい……それで、「当たって砕けろ! 突っ走れ! おーーー!!」にしました。さかた校長:なるほど! この儀式の背景には、そんな歴史があったのですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/