USJ『スーパー・ニンテンドー・ワールド』グランドオープン！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2021年3月18日(木)に、新大規模エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』をグランドオープン。エリアのオープンに先立ち、任天堂代表取締役フェロー宮本茂氏とユ―・エス・ジェイ社長CEO J.L.ボニエ氏が、両社を代表して『スーパー・ニンテンドー・ワールド』内のセレモニー会場に登場、マリオやルイージなど任天堂の人気キャラクターや新エリアのクルーとともに、オープンを心待ちにしていたゲストを迎え、記念すべきグランドオープンの瞬間を祝った。



『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン初の多層式エリアとして登場。マリオの世界を象徴するピーチ城やクッパ城がそびえるエリア内では、世界初のマリオカートが実際にキャラクターたちと競争できるライド・アトラクションとして登場(『マリオカート ~クッパの挑戦状~』)。家族みんなで楽しめる、人気キャラクター「ヨッシー」のライド・アトラクション、世界でここでしか会えない ”シェフ・キノピオ” が迎えるレストラン、パークオリジナルグッズが揃うショップなど、従来のテーマパークならではの体験はもちろん、実際に自分の全身を使って、飛び、ブロックを叩き、コインやアイテムを集めるなど、ゲームの楽しみをテーマパークに最適化したこれまでにない ”アソビ体験” をお届けする。



加えて、これまでのテーマパーク体験にはないまったく新しい ”次世代テーマパーク体験” を実現させるのが『パワーアップバンド』。このバンドと自身のスマートフォンにダウンロードしたアプリを連動させると、ハテナブロックを叩いて集めたコインを、自身のスマートフォンで確認することができる。実際にコインを貯められるこの ”アクティビティ” がエリアのあちこちにあり、そのアクティビティに挑戦することで、様々なデジタルスタンプを集めることができる。



さらに「パワーアップバンド・キーチャレンジ」と呼ばれる ”カギ” を集めてクッパJr.に挑む、特別なアクティビティも存在。また、この専用アプリでは、自身が獲得したコイン数のランキングも確認することができ、”テーマパークテクノロジー” の新時代の幕開けともいえる革新的な技術が特別な体験を実現する。

エリア内にいる他のゲストたちとリアルタイムで競い合い、マリオのように全身を使って挑戦・競争したり、仲間と一緒に戦うなど、その場で一体感を感じ、ゲームのような興奮と感動を味わうことができる。家族、友達とみんなで時間も場所も共有し、全身に宿る ”アソビの本能” を解放すればするほど楽しめるエリアだ。



3月18日(木)午前7時20分頃、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の入り口にあたる『スーパースター・プラザ』に、新エリアの開業を心待ちにしていた期待と興奮で笑顔あふれるゲストが集うなか、任天堂代表取締役フェロー宮本茂氏と、ユ―・エス・ジェイ社長CEO J.L.ボニエが登場。マリオやルイージ、ピーチ姫、キノピオといった任天堂の人気キャラクターたちと、新しいユニフォームに身を包んだクルーたちとともにゲストを迎え、6年以上の歳月をかけ世界中のクリエイターたちと創り上げたプロジェクトの開業にあたり、両社を代表して、宮本茂氏、J.L.ボニエ氏よりあいさつが行われた。



オープニングセレモニーでは、「アソビの本能解き放て、”WE ARE MARIO!”」の掛け声とともに、お馴染みの ”マリオポーズ” で一斉に右手を上げた瞬間、カラフルな紙ふぶきが舞いあがり、新エリアの開業を祝うモーメントが行われた。



そして、ゲストたちのカウントダウンのコールとともに、午前7時40分にエリアがついにオープン。新エリアとパークのロゴマークがあしらわれたカラフルなフラッグが春風にたなびく中、ゲストはゲームの中でマリオが世界を”ワープ”するかのように目の前の『土管』を次々とくぐり抜け、その先に広がる憧れの世界、壮大な新エリアに満面の笑顔で入場していった。



ピーチ城を抜けた瞬間、来場したゲストは「スゴイ! マリオの世界だ!」と、飛び跳ねながら全身で喜びを表現。

「土管を抜けたら世界が全然違う! と感じました。小さい頃からずっと遊んできた任天堂のゲームそのままの世界で本当に楽しいです。」「土管を抜けてピーチ城からエリアを眺めた瞬間、「ゲームの世界に入れた!」と鳥肌が立って、感動で涙が出ました。リアルすぎて「すごい」としか言えないです。」「スタンプやコインを集めるのもすごく楽しいし、コインの数を競ったり、汗かくくらい全身を動かしたり、とにかくテンションが上がって、日頃の色々を全部忘れて、心から発散できました。」と世界初のマリオのエリアでの超興奮、超感動に酔いしれていた。



任天堂が世界に誇るキャラクターたちやその世界観をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」、ぜひ足を運んで体験してほしい。



