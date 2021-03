Crossfaith、両A面タイアップシングル『RedZone / Dead or Alive』リリース

Crossfaithが、2021年4月7日に両A面シングル『RedZone / Dead or Alive』をリリースする。



今回のシングルに収録される「RedZone」は『機動戦士ガンダム エクストリームバーサス2 クロスブースト』、「Dead or Alive」は「第1回 ONE PIECEキャラクター世界人気投票 WT100」と、それぞれタイアップの楽曲となっている。



また、今作には2020年8月に開催した全世界配信型ヴァーチャルツアー「SPECIES VIRTUAL WORLD TOUR - OPEN THE DIMENSIONS」がノーカットで全編収録されたDVDも付属。リリースと合わせて、2020年12月に配信リリースした『Kids Still Want A New Acid』の12インチレコードも発売になることが発表された。



以下、Crossfaithよりコメントが届いている。



『SPECIES EP』から約1年、新たに俺たちは『RedZone / Dead or Alive』をリリースします。「RedZone」は機動戦士ガンダムエクストリームバーサス2クロスブーストの主題歌に、そして「Dead or Alive」はワンピース1000話を記念して行われている世界キャラクター人気投票のイメージソングとして創りました。「RedZone」ではガンダムの世界観をさらにブーストできるようなスピード感、そしてスペーシーなイメージを楽曲に落とし込みました。「Dead or Alive」ではワンピースで描かれている仲間との友情、そして強敵とのひりつく戦いをテーマにしました。同梱されるDVDには昨年行った初の配信ライブ「SPECIES VIRTUAL WORLD TOUR - OPEN THE DIMENSIONS」を完全収録しました。



実生活では未だにコロナとの闘いが続いています。少しでも俺たちの音楽が皆んなの心に光を照らす事を願っています。





<リリース情報>







Crossfaith

両A面『RedZone / Dead or Alive』



発売日:2021年4月7日(水)

価格:2500円(税抜)



=収録曲=

1.RedZone

2.Dead or Alive



DVD「SPECIES VIRTUAL WORLD TOUR - OPEN THE DIMENSIONS」