4月30日から5月2日にかけて宮城・みちのく公園北地区エコキャンプみちのくで開催されるキャンプインフェス「ARABAKI ROCK FEST.20th×21」の出演アーティストが発表された。

「ARABAKI ROCK FEST.」は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて2020年4月の開催を断念し、その振替公演として2021年に4DAYSで開催される予定だったが、ウイルス感染拡大の収束が見えないため3DAYSの完全キャンプインフェスに内容を変更。ステージは「MICHINOKUステージ」「東北ライブハウス大作戦ステージ」の2ステージ制となり、みちのく公園北地区全域がキャンプエリアとして活用される。

今回発表されたのは、ASIAN KUNG-FU GENERATION、AJICO、eastern youth、ELLEGARDEN、Creepy Nuts、サニーデイ・サービス、サンボマスター、SHISHAMO、The Birthday、BiS with ARABAKI 20th CENTURY STUPiD BOYS、ピーズ、the pillows、藤井風、BRAHMAN、MAN WITH A MISSION、MONGOL800といった面々。

THE BACK HORN×9mm Parabellum Bullet、LOVE PSYCHEDELICO×GLIM SPANKYといったコラボバンドや、怒髪天と奥野真哉(ソウル・フラワー・ユニオン)、フジイケンジ(The Birthday)、渡辺美里による「荒吐20th×21 SPECIAL さっぱりわかってない怒髪天とわかり始めたMy Revolutions(奥野真哉+フジイケンジ+渡辺美里)」といった企画も予定されている。

なお今回出演がアナウンスされたAJICOは、UAと浅井健一が中心となって2000年に結成しわずか1年で活動休止したバンド。アラバキのステージで20年ぶりのライブを披露する。今回の再始動に合わせて、グラフィックアーティスト・YOSHIROTTENが制作したAJICOの新しいアーティスト写真とバンドロゴも公開された。

また、2011年に東日本大震災の影響で夏に延期された「ARABAKI ROCK FEST.11」の最終日にも開催された、ギターセッション企画「GTR祭」が復活。古市コータロー(THE COLLECTORS)、三浦淳悟(ペトロールズ)、クハラカズユキ(The Birthday)、高野勲がハウスバンドとなり、さまざまなゲストを迎えてライブを行う。このゲストアーティストは後日発表される予定だ。

さらに「ARABAKI ROCK FEST.」への出演を懸けたオーディション「HASEKURA Revolution 出演者オーディション」が開催されることも決定。審査1位のアーティストは「ARABAKI ROCK FEST.20th×21」の出演権を獲得する。エントリーは本日3月17日より受け付けている。

ARABAKI ROCK FEST.20th×21

2021年4月30日(金)宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

2021年5月1日(土)宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

2021年5月2日(日)宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / AJICO / eastern youth / indischord / ELLEGARDEN / 大木伸夫(ACIDMAN) / 片平里菜 / 川崎中学校 吹奏楽部 / 川内太鼓 / Creepy Nuts / THE COLLECTORS / 荒吐20th×21 SPECIAL さっぱりわかってない怒髪天とわかり始めたMy Revolutions(奥野真哉+フジイケンジ+渡辺美里) / サニーデイ・サービス / サンボマスター / SHISHAMO / GTR祭2021 / ストレイテナー / 10-FEET / 堂島孝平(荒吐親善大使) / 日食なつこ / THE BACK HORN×9mm Parabellum Bullet「荒吐20th×21 SPECIAL -鰰の叫ぶ声-」 / The Birthday / BiS with ARABAKI 20th CENTURY STUPiD BOYS / ピーズ / the pillows / 藤井風 / 藤原美幸(秋田民謡) / BRAHMAN / BruteRocks / MAN WITH A MISSION / みちのくプロレス / 夢弦会 / 武藤昭平 with ウエノコウジ / 村松徳一 / MONGOL800 / LOVE PSYCHEDELICO×GLIM SPANKY