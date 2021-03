明治安田生命J1リーグ第5節が17日に各地で行われた。

川崎フロンターレは敵地でヴィッセル神戸と対戦。スリッピーなピッチにも苦しみ王者川崎のパスサッカーは鳴りを潜めた前半。しかし後半に入りギアを上げた川崎が最初にネットを揺らす。FWレアンドロ・ダミアンが家長昭博のクロスに合わせ先制に成功。しかしこれはビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の介入で家長がパスを受けた時点でオフサイドだったとしてノーゴールとなった。だが、次に揺らしたのもダミアン。谷口彰悟のパスをうけたダミアンが相手守護神が出ているところを逃さずロングシュート。こちらは最初ノーゴールの判定だったもののVARの介入により認められた。このまま試合終了かと思われた後半アディショナルタイムにドラマが。クロスにDF菊池流帆が頭で合わせこれが劇的同点弾となった。試合はこのまま1-1で終了。川崎は5で連勝が止まった。

サガン鳥栖はホームで柏レイソルと対戦。パス一本で抜け出しディフェンスラインを切り裂いた林大地が駆け引きから強烈なシュートを突き刺し29分に先制。後半に入り64分にもエリア内でパスを受け右足一閃。これで2点のリードを得た鳥栖が逃げ切り勝利。5試合で4勝1分の3位とスタートダッシュが続いている。

名古屋グランパスは横浜FCと対戦。名古屋は52分に前田直輝のゴールで先制すると63分に途中交代で入ったマテウスが追加点。後半アディショナルタイム4分に山﨑凌吾が仕上げのヘディングゴール。危なげなく下しクラブ史上初の開幕5連勝を飾った。

今節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。なお、今節はベガルタ仙台対ガンバ大阪の一戦が試合中止となっている。

■第5節の試合結果

FC東京 3-2 湘南ベルマーレ

浦和レッズ 0-0 北海道コンサドーレ札幌

アビスパ福岡 1-0 鹿島アントラーズ

ヴィッセル神戸 1-1 川崎フロンターレ

サンフレッチェ広島 1-0 清水エスパルス

名古屋グランパス 3-0 横浜FC

ベガルタ仙台(試合中止)ガンバ大阪

横浜F・マリノス 1-0 徳島ヴォルティス

セレッソ大阪 1-0 大分トリニータ

サガン鳥栖 2-0 柏レイソル

■順位表

1位 川崎(勝ち点16/得失点+10)

2位 名古屋(勝ち点15/得失点差+7)

3位 鳥栖(勝ち点13/得失点差+10)

4位 C大阪(勝ち点12/得失点差+5)

5位 横浜FM(勝ち点10/得失点差+4)

6位 広島(勝ち点9/得失点差+2)

7位 FC東京(勝ち点8/得失点差+1)

8位 神戸(勝ち点8/得失点差+1)

9位 福岡(勝ち点7/得失点差-1)

10位 清水(勝ち点5/得失点差0)

11位 大分(勝ち点5/得失点差0)

12位 浦和(勝ち点5/得失点差-3)

13位 札幌(勝ち点4/得失点差2)

14位 鹿島(勝ち点4/得失点差-1)

15位 湘南(勝ち点3/得失点差-3)

16位 柏(勝ち点3/得失点差−5)

17位 徳島(勝ち点2/得失点差−4)

18位 仙台(勝ち点1/得失点差-11)

19位 G大阪(勝ち点0/得失点差−1)

20位 横浜FC(勝ち点0/得失点差−13)

■第6節の対戦予定

▼3月20日(土)

14:00 札幌 vs 神戸

▼3月21日(日)

13:00 FC東京 vs 仙台

14:00 徳島 vs 横浜FC

14:00 鳥栖 vs 福岡

14:00 大分 vs 広島

15:00 浦和 vs 川崎

15:00 湘南 vs C大阪

16:00 鹿島 vs 名古屋

16:00 柏 vs 清水

※G大阪 vs 横浜FMは試合中止