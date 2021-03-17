劇場版「BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage」の公開日が、8月20日に決定した。

この発表に併せて8月25日には、「劇場版『BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage』Special Songs」がCDとしてリリースされることも明らかに。同CDには、劇場版のために書き下ろされた劇中歌が収録される。限定盤も用意され、2019年9月に公開された劇場版「BanG Dream! FILM LIVE」を収めたBlu-rayが付属。なお劇場版の前売券や上映劇場、CDの詳細情報は、後日発表される。

また3月31日22時より、特別番組「4月23日公開記念『Episode of Roselia I : 約束』新情報解禁SP」を、YouTubeの「バンドリちゃんねる☆」にて生配信。劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia I : 約束」が4月23日に公開されることを記念した同番組には、バンド・Roseliaのメンバーである相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音が出演する。

劇場版「BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage」

2021年8月20日（金）ロードショー

スタッフ

原作：ブシロード

製作総指揮：木谷高明

企画プロデューサー：松浦裕暁

ストーリー原案：中村航

監督：梅津朋美（エディッツ）

シリーズ構成：綾奈ゆにこ

脚本：柿本広大

キャラクター原案：ひと和、Craft Egg

アニメーションキャラクターデザイン：植田和幸

音楽プロデューサー：上松範康（Elements Garden）、藤田淳平（Elements Garden）

アニメーション制作：サンジゲン

キャスト

Roselia

湊友希那：相羽あいな

氷川紗夜：工藤晴香

今井リサ：中島由貴

宇田川あこ：櫻川めぐ

白金燐子：志崎樺音

Poppin’Party

戸山香澄：愛美

花園たえ：大塚紗英

牛込りみ：西本りみ

山吹沙綾：大橋彩香

市ヶ谷有咲：伊藤彩沙

Afterglow

美竹蘭：佐倉綾音

青葉モカ：三澤紗千香

上原ひまり：加藤英美里

宇田川巴：日笠陽子

羽沢つぐみ：金元寿子

Pastel＊Palettes

丸山彩：前島亜美

氷川日菜：小澤亜李

白鷺千聖：上坂すみれ

大和麻弥：中上育実

若宮イヴ：秦佐和子

ハロー、ハッピーワールド！

弦巻こころ：伊藤美来

瀬田薫：田所あずさ

北沢はぐみ：吉田有里

松原花音：豊田萌絵

ミッシェル：黒沢ともよ

Morfonica

倉田ましろ：進藤あまね

桐ヶ谷透子：直田姫奈

広町七深：西尾夕香

二葉つくし：mika

八潮瑠唯：Ayasa

RAISE A SUILEN

レイヤ：Raychell

ロック：小原莉子

マスキング：夏芽

パレオ：倉知玲鳳

チュチュ：紡木吏佐

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