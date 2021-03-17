YUKI、観覧車からの風景を眺める最新シングルティーザー映像公開

YUKIが、2021年3月24日にリリースする最新シングル『Baby, its you / My lovely ghost』に収録される「Baby, its you」のティーザー映像を公開した。



今回のティーザー映像では、観覧車からの風景を眺めるYUKIが映し出されており、曲タイトルと「Coming Soon…」とだけ明記されている。



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YUKIは今作のリリースに加えて、4月28日に自身10枚目となるオリジナルアルバム『Terminal』をリリース、5月22日からは全国ホールツアー「YUKI concert tour ”Terminal G” 2021」の開催も控えている。





＜ライブ情報＞



「YUKI concert tour ”Terminal G” 2021」



2021年5月22日（土）神奈川県 厚木市文化会館 大ホール

2021年5月23日（日）神奈川県 厚木市文化会館 大ホール

2021年5月28日（金）埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

2021年5月29日（土）埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

2021年6月5日（土）広島県 上野学園ホール

2021年6月6日（日）広島県 上野学園ホール

2021年6月17日（木）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2021年6月18日（金）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2021年7月3日（土）京都府 ロームシアター京都 メインホール

2021年7月4日（日）京都府 ロームシアター京都 メインホール

2021年7月17日（土）宮城県 仙台サンプラザホール

2021年7月18日（日）宮城県 仙台サンプラザホール

2021年7月31日（土）石川県 本多の森ホール

2021年8月1日（日）石川県 本多の森ホール

2021年8月23日（月）大阪府 フェスティバルホール

2021年8月24日（火）大阪府 フェスティバルホール

2021年9月4日（土）福岡県 福岡サンパレス ホテル＆ホール

2021年9月5日（日）福岡県 福岡サンパレス ホテル＆ホール

2021年9月10日（金）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2021年9月11日（土）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2021年9月21日（火）北海道 カナモトホール（札幌市民ホール）

2021年9月22日（水）北海道 カナモトホール（札幌市民ホール）

2021年10月9日（土）東京都 東京ガーデンシアター

2021年10月10日（日）東京都 東京ガーデンシアター



＜リリース情報＞



YUKI

最新アルバム『Terminal』



発売日：2021年4月28日（水）

初回生産限定盤（CD+DVD／紙ジャケット仕様）：3800円（税抜）

通常盤（CD）：3000円（税抜）







YUKI

両A面シングル『Baby, its you / My lovely ghost』



発売日：2021年3月24日（水）

初回仕様限定盤（紙ジャケット仕様）

品番：ESCL-5489

価格：1200円（税抜）



＝収録曲＝

Baby, its you

My lovely ghost



YUKI Official Site：http://www.yukiweb.net/