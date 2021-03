The Birthdayが11thアルバムリリース、幻のベトジャン復刻形態も予約限定販売

The Birthdayが、11枚目となるフルアルバム『サンバースト』を2021年7月28日にリリースする。



2020年初頭から制作を始めて作り上げた今作は。前作から2年4か月ぶりのリリース。初回限定盤には、新型コロナウイルス感染拡大の影響でほとんどの公演が中止を余儀なくされた「GLITTER SMOKING FLOWER TOUR 2020」から、2020年11月17日東京・NHKホールのライブ映像を中心に、ドキュメント映像を盛り込んだBlu-rayが付属する。



さらに1stシングル『stupid』のリリースから15年&Gt.フジイケンジ加入10年を記念して、2007年「LOOKING FOR THE TEARDROPS TOUR」時にRUDE GALLERYとのコラボにより、スタッフ用と極少数の一般販売用に制作した幻のベトジャンを復刻した、ベトジャン付き形態も予約限定で販売される。





<リリース情報>



The Birthday

11thアルバム『サンバースト』



発売日:2021年7月28日(水)



■完全予約限定生産ベトジャンパッケージ[CD+Blu-ray+ベトナムジャケット2021]

予約締切:2021年4月12日(月)23:59

定価:35000円(税抜)

=収録内容=

・CD

・Blu-ray:「GLITTER SMOKING FLOWER TOUR 2020」LIVE MOVIE

・ベトナムジャケット2021:2007年「LOOKING FOR THE TEARDROPS TOUR」時にRUDE GALLERYとのコラボにより、スタッフ用と極少数の一般販売用に制作した幻のベトジャンを復刻。

・映像部分のみプレイパス(R)対応

*UNIVERSAL MUSIC STORE 限定での販売です。



■初回限定盤[CD+Blu-ray]

定価:5727円(税抜)

=収録内容=

・CD

・Blu-ray

・映像部分のみプレイパス(R)対応



■通常盤[CD]

定価:3000円(税抜)



■アナログ(2枚組)

定価:4364円(税抜)