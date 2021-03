星野源がApple Musicのラジオ番組出演、新曲「創造」について語る

星野源が、2021年3月17日に公開されたApple Musicのラジオ番組「J-Pop Now Radio」のエピソード19にゲストとして登場した。



世界最多のリスナー数を誇るラジオステーションのひとつに成長したApple Musicのラジオ。今回の「J-Pop Now Radio」のエピソード19では、DJの落合健太郎によるインタビューに応えて、新曲「創造」の制作にまつわる逸話や刺激を受けている音楽など様々な話題について語った。



関連記事:星野源が語るソロデビューからの10年、時代と戦い続けてきた歩み



海外のアーティストとも交流を持つ星野にとって、 ThundercatやTom Mischら友人から刺激を受けることも多く、音楽の楽しさを思い出させてくれ、パワーを与えてくれる存在だと語る。そして、「創造」のジャンルとして初めてオルタナティヴを選んだ彼が、改めて”ポップ”への思いと共に、今「作りたい音楽」について熱く紹介した。





<公開情報>



Apple Music

「J-Pop Now Radio」エピソード19



公開日:2021年3月17日(水)

視聴リンク:apple.co/JPopNow