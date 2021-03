くるり、全国のZeppを巡るライブツアー開催＆「I Love You」MV公開

くるりが、2021年6月より「くるりライブツアー2021」を開催することを発表した。



「くるりライブツアー2021」は、2021年6月2日の大阪・Zepp Namba公演を皮切りに、6月10日の東京・Zepp Hanedaまで全4箇所5公演で開催される。また、3月17日10時より、ファンクラブ「純情息子」にてチケットの先行受付も開始している。



関連記事:山中さわお、ロックンロールに染まったツアーファイナル「音楽がどうしても必要なんだ」



また、4月28日にリリースされる最新アルバム『天才の愛』より、1曲目「I Love You」の先行配信とMVが本日より公開された。









<配信情報>



くるり

「I Love You」



配信日:2021年3月17日(水)

配信リンク:https://jvcmusic.lnk.to/GeniusLove



<ツアー情報>



「くるりライブツアー2021」



=ツアー日程=

2021年6月2日(水) Zepp Namba 開場 18:00 / 開演 19:00

2021年6月3日(木) Zepp Nagoya 開場 18:00 / 開演 19:00

2021年6月7日(月) Zepp Fukuoka 開場 18:00 / 開演 19:00

2021年6月9日(水) Zepp Haneda 開場 18:00 / 開演 19:00

2021年6月10日(木) Zepp Haneda 開場 18:00 / 開演 19:00



詳細:http://www.quruli.net/category/live/

*新型コロナウイルスに関する状況を鑑み、開場時間や開演時間が変更となる可能性がございます。変更する場合はオフィシャルサイト等でアナウンスさせていただきます。



<リリース情報>







くるり

アルバム『天才の愛』



発売日:2021年4⽉28⽇(水)

作品形態

完全限定生産盤A [CD+Blu-ray]価格:4500円(税抜)

完全限定生産盤B [CD+DVD]価格:4300円(税抜)

通常盤 [CD]価格:2900円(税抜)



=収録曲=

1. I Love You

2. 潮風のアリア

3. 野球

4. 益荒男さん

5. ナイロン

6. 大阪万博

7. watituti

8. less than love

9. 渚

10. コトコトことでん(feat.畳野彩加)

11. ぷしゅ



・完全限定生産盤 収録特典映像詳細

ライブ映像および『天才の愛』制作ドキュメンタリーを約80分収録

▼LIVEWIREくるり in 京都磔磔 2020.07.11

収録曲:温泉 / 目玉のおやじ / コンバット・ダンス /

ロックンロール / 心のなかの悪魔 / everybody feels the same

▼京都音楽博覧会 in 京都拾得 2020.09.20

収録曲:愉快なピーナッツ / さよならリグレット / 京都の大学生 / 益荒男さん

鍋の中のつみれ / トレイン・ロック・フェスティバル / 怒りのぶるうす / 宿はなし

▼岸田繁楽団 in ロームシアター京都 2020.10.25

収録曲:琥珀色の街、上海蟹の朝

▼くるりの記録『天才の愛』



くるりWebsite:http://www.quruli.net/