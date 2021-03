最高の自分へのトレーニング タグ・ホイヤーがウェルネスアプリを新たに発表

タグ・ホイヤーは、シンプルかつ効果的に日々のアクティビティをトラッキングできるウェルネスアプリを新たに発表した。軽いウォーキングから激しいワークアウトまで、アクティブでヘルシーなライフスタイルを楽しみながら最高の自分へのトレーニングのモチベーション向上をサポートする。



「タグ・ホイヤー コネクテッド」の新たな機能は、毎日のあらゆる活動をトラッキングすることにより、健康ではつらつとした生活をサポートする。このアプリは、毎日の目標を2つ設定して毎週サマリー確認することで、モチベーションアップをサポートし、どんなに軽い運動であっても努力すれば身体に良い効果をもたらすことを可視化してくれる。



タグ・ホイヤー CEO フレデリック・アルノーは「ウェルネスアプリの登場によって、当社のコネクテッドウォッチの提案に新たな柱が加わりました。 発表から1年間というタイムフレームで、タグ・ホイヤー コネクテッドはエレガンスとスポーツにおいてそのステータスを確立しました。 ゴルファー、サイクリスト、ランナー、そして他の様々なスポーツを愛好家によって活用されています。 エレガンスとパフォーマンスに加え、ユーザーは健康状態を維持することに関心を寄せています。私たちは、ユーザーの皆様からのご意見を大切にしています。そして、タグ・ホイヤー コネクテッド ウェルネスアプリを作成しました。今日、アクティブであることがどれほど大切であるか、我々は理解しています。 そこで、このようなユーザーに向けてタグ・ホイヤー コネクテッド ウェルネスアプリを作ったのです」と述べている。







タグ・ホイヤー コネクテッドを一目見ただけで、ユーザーは毎日の活動量(歩数)、運動強度(中程度から活発な運動を毎週行っている時間)、身体が感じている努力のレベル(リアルタイムで継続的な心拍数モニタリング)、運動の影響度(消費カロリー)をモニターすることができる。タグ・ホイヤー コネクテッド モバイル アプリケーションには、新しいウェルネスタブが用意されており、これらの測定基準とともに、ユーザーの活動レベルを示す信頼できる指標に関する情報を提供している。ウェルネス タブは、各ユーザーの着実な進歩を記録することに重点を置いており、これがアクティブで健康的な状態を維持するためのモチベーションとなっている。



その週の活動レベルを表示するバロメーターで進歩を正確にたどることもできる。 脂肪燃焼、有酸素運動、ピークゾーンに費やした分数が細かく見られることで、ユーザーは活動時間の各分において身体にどんな良い効果がもたらされていたかがひと目でわかる。タグ・ホイヤー ウェルネスアプリは、一日の歩数、一日の燃焼カロリー、週の活動分数というわかりやすい3種類のメトリクスにフォーカスすることで、着実かつ健康的な進歩のためユーザーのやる気を引き出すよう考えられている。



新たにリリースされたこのウェルネスアプリは、タグ・ホイヤー コネクテッド デジタルインターフェースにおいて美しく表示されます。「タグ・ホイヤー コネクテッド」は、目を引くデザインで際立つ。ケースはチタンまたはステンレススティールから選べ、明確に表現されたダイヤルは数種類から選ぶことができる。これらを組み合わせて、身に着ける方それぞれのスタイルを表現することが可能。インターチェンジャブルストラップを採用しており、簡単にストラップの交換もできる。また別売りの交換ストラップで様々なスタイルをお楽しみいただける。



タグ・ホイヤーは、「タグ・ホイヤー コネクテッド」で、デザインおよびテクノロジーを明確に表現した。「タグ・ホイヤー コネクテッド」は、ウォッチメイキングの伝統を受け継ぎ、クロノグラフにインスパイアされた洗練と優雅さ、そしてパフォーマンスの向上を目指すカスタムメイドの最新デジタルエクスペリエンスとのユニークな融合だ。Wear OS by Google*が提供する日々のサービスからタグ・ホイヤー スポーツアプリがもたらすスポーツエクスペリエンスまで、個々のライフスタイルの質をより一層高める。 タグ・ホイヤー スポーツアプリは、ランニング、サイクリング、ウォーキング、フィットネスを詳細にトラッキングする。



*Wear OS by Googleは、Google LLCの商標です。





<タグ・ホイヤー コネクテッド>

https://tag.hr/3nlkylj

Ref SBG8A10.BT6219 195,000円(税抜)



オペレーティングシステム: Wear OS by Google



パワーリザーブ : 終日標準使用

防水性 : 50メートル(5気圧)

ケース: 直径45 mm。ステンレススティール製ケース

ベゼル:ブラックセラミックベゼル

ストラップ:ブラックラバーストラップ



その他タグ・ホイヤーコネクテッドコレクション: ​https://tag.hr/2Io7CMD

インターチェンジャブルストラップ(別売り): http://tag.hr/36qdTzK



お問い合わせ

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー TEL : 03-5635-7054