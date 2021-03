迫力ある未知の世界をVRで体感！ パラ競技をアスリート視点で疑似体験できるリクルートの「VR short video of ParaRing」とは？

中西哲生と横山ルリカがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「TOKYO TEPPAN FRIDAY supported by Ginza Sony Park」。3月12日(金)の放送では、株式会社リクルート サステナビリティ推進室の小林慶太さんを迎え、リクルートが制作した360度VRでパラスポーツを疑似体験できる映像「VR short video of ParaRing」について伺いました。リクルートでは、障がいの有無にかかわらず、一人ひとりが活躍できる社会の実現を目指して、障がい者への理解を広めていくための「パラリング」(※)という活動を推進しています。(※「パラダイムシフト(考え方の変化)」と「リング(つながりの輪)」の造語)その一環として、360度、VRでパラスポーツを疑似体験できる映像「VR short video of ParaRing」を制作。リクルート公式YouTubeチャンネルでは、昨年公開した6種目に加え、3月1日(月)から4種目を追加し、計10種目の映像が公開されています。小林さんは、パラスポーツのデジタルコンテンツ制作の経緯について、「いままではパラスポーツの体験会を実施するなどの活動をしていましたが、実際にお伺いして体験会をおこなうとなると、場所や時間などの実施回数の制約もありました。そこで、より多くの方に気軽にパラスポーツを体感していただける方法はないかと考え、このような動画をつくっていきました」と語ります。競技の魅力や面白さを引き出すために、「選手がヘルメットにカメラを装着したアスリート目線に加えて、“こんなところから観たことない!”という場所に意識的に定点カメラを仕掛けることで、迫力のある映像を撮影しています」とこだわりを説明。例えば、車いすテニスでは、ネットの中央にカメラを設置することで、審判も、観客も、選手でさえも観たことがない未知の視点で360度見渡すことができ、ボールが目の前を通り過ぎる迫力ある映像に仕上がっています。さらには、「スマートフォン(以下、スマホ)やタブレットがあれば、YouTubeアプリから誰でもVR映像をご覧いただくことができます。さらに、VRスコープを使えば、より臨場感が増して楽しんでいただけます」と小林さん。現在、「VR short video of ParaRing」で疑似体験できるのは、車いすテニス、車いすフェンシング、車いすバスケットボール、シッティングバレーボール、パラ馬術、パラローイング、パラ卓球、パラ陸上競技、パラ射撃、パラ柔道の10種目。車いすテニス(クアードクラス)の菅野浩二選手と、パラ馬術の稲葉将選手の動画を鑑賞したという中西と横山。横山は「馬の上に乗ったことのある人って少ないかもしれませんが、この動画を観て、“意外と高いな”ってことがよくわかると思う。体験会ができなくても、このような映像を通して選手の目線を感じることができるので、すごく親近感が湧きますね」と感想を口にします。一方、実際に車いすバスケットボールを体験したことがあると言う中西は、「それまではあまり激しいイメージがなかったんですけど、いざやってみたら、めちゃめちゃ激しくて。これをVRで観たら、かなりの衝撃度を感じられると思うし、こんなにハードなことをやっているんだということが伝わると思う」と話します。競技を撮影するにあたり苦労したこととして、小林さんが真っ先に挙げたのは「(映像を通して)伝えることの難しさ」。例えば、視覚障がい者でおこなうパラ柔道では、「健常者による柔道との最大の違いは、襟や袖を組んだ状態から始める点にあります。視覚障がいの方の視覚イメージを、どのようにVRで表現するかという点が難しかったです。今回、一部の映像は“左側180度は出演パラアスリートご本人にお聞きした視覚イメージ”、対して“右側180度は健常者の視覚”とすることで、視覚障がいによる柔道の世界観を疑似体験しやすいように工夫している」と自信をのぞかせます。これら10種目の動画は、いずれもおよそ2分から3分程度という手軽に楽しめる長さにまとめているのも工夫の1つ。小林さんは、「スマホ1台あれば、いつでもどこでも誰でも楽しんでいただけるパラスポーツの疑似体験を意識しており、さまざまなパラスポーツの魅力に触れていただきたいという想いから、一つひとつの競技を2分から3分程度にまとめています。今後も順次、種目数を増やしていく予定です」とさらなる意欲を示していました。▶▶パラスポーツ体験VR、10種目の映像一覧はこちら<番組概要>番組名:TOKYO TEPPAN FRIDAY supported by Ginza Sony Park放送日時:毎週金曜 15:00~16:55パーソナリティ:中西哲生、横山ルリカ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/teppan/