斉藤由貴デビュー曲「卒業」一発撮りスタジオライブ映像フルサイズ公開

斉藤由貴が、2021年3月17日にデビュー曲「卒業」のスタジオライブ映像フルサイズバージョンをYouTubeで公開した。



武部聡志プロデュースで2月21日にリリースしたデビュー35周年記念セルフカバーアルバム『水響曲』にも収録されたデビュー曲「卒業」。斉藤由貴のボーカルと武部聡志のピアノ演奏のみのシンプルなアコースティック形態で”一発撮り”された今回の「卒業」スタジオライブ映像。2月中旬にYouTubeで1コーラスのショートバージョンが公開され話題となり、今回フルサイズで公開された。



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また、現在全公演チケットソールドアウトのビルボードライブツアーの追加公演が、4月25日ビルボードライブ東京で開催されることも決定した。詳細は以下より。





＜ライブ情報＞



斉藤由貴

「〜Billboard Live Tour "水響曲" featuring 武部聡志〜」



2021年4月25日（日）ビルボードライブ東京

1stステージ 開場14:00 開演15:00

2ndステージ 開場17:00 開演18:00 （2回公演）

チケット代：サービスエリア9000円 / カジュアルエリア8500円（1ドリンク付き）

※ご飲食代は別途ご精算となります。

出演：斉藤由貴 / 武部聡志 / 雨宮麻未子 / 大嶋世菜 / 角谷奈緒子 / 原口梓

詳細：http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=12667&shop=1



＜配信情報＞



斉藤由貴

「〜Billboard Live Tour "水響曲" featuring 武部聡志〜」



2021年3月28日（日）ビルボードライブ横浜2ndステージ

配信チケット販売期間：2021年3月17日（水）18:00～3月29日（月）16:00

視聴可能期間：3月28日（日）18:00～3月29日（月）18:00

オンライン視聴料：2800円

出演：斉藤由貴 / 武部聡志 / 雨宮麻未子 / 大嶋世菜 / 角谷奈緒子 / 原口梓

配信チケット詳細：http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=12608&shop=4