スウェーデンサッカー協会は15日、3月の代表戦に臨む同国代表のメンバーを発表した。

ズラタン・イブラヒモヴィッチが、約5年ぶりに代表復帰を果たした。現在39歳のイブラヒモヴィッチはスウェーデン代表で116キャップを記録し、歴代最多となる62ゴールをマーク。EURO2016を最後にスウェーデン代表を引退していたが、昨年11月に代表を率いるヤンネ・アンデション監督と代表復帰について話し合ったことが明らかになっていた。そして今回、出場すれば5大会連続となる今夏のEURO2020に向けて代表復帰が実現した。

スウェーデン代表は3月に3試合を予定。25日に2022 FIFAワールドカップ カタール欧州予選グループステージ第1節でジョージョア代表と、28日に第2節コソボ代表と対戦し、31日にはエストニア代表との親善試合を行う。メンバーにはイブラヒモヴィッチのほか、DFヴィクトル・リンデレフ（マンチェスター・U）やMFエミル・フォルスベリ（ライプツィヒ）、FWデヤン・クルゼフスキ（ユヴェントス）らが招集されている。

スウェーデン代表のメンバーは以下の通り。

▼GK

カール・ヨハン・ヨンソン（コペンハーゲン／デンマーク）

クリストファー・ノルフェルト（ゲンチレルビルリイ／トルコ）

ロビン・オルセン（エヴァートン／イングランド）

▼DF

ルドヴィク・アウグスティンソン（ブレーメン／ドイツ）

ピエール・ベングトソン（ヴァイレ／デンマーク）

アンドレアス・グランクヴィスト（ヘルシンボリ）

フィリップ・ヘランデル（レンジャーズ／スコットランド）

エミル・クラフト（ニューカッスル／イングランド）

ミカエル・ルスティグ（AIKソルナ）

ヨアキム・ニルソン（ビーレフェルト／ドイツ）

ヴィクトル・リンデレフ（マンチェスター・U／イングランド）

カール・スターフェルト（ルビン・カザン／ロシア）

▼MF＆FW

マルクス・ベリ（クラスノダール／ロシア）

イェンス・カユステ（ミッティラン／デンマーク）

ヴィクトル・クラエソン（クラスノダール／ロシア）

アルビン・エクダル（サンプドリア／イタリア）

エミル・フォルスベリ（ライプツィヒ／ドイツ）

アレクサンデル・イサク（レアル・ソシエダ／スペイン）

ズラタン・イブラヒモヴィッチ（ミラン／イタリア）

デヤン・クルゼフスキ（ユヴェントス／イタリア）

イェスパー・カールション（AZ／オランダ）

セバスティアン・ラーション（AIKソルナ）

クリストファー・オルソン（クラスノダール／ロシア）

ロビン・クアイソン（マインツ／ドイツ）

ケン・セマ（ワトフォード／イングランド2部）

マティアス・スバンベリ（ボローニャ／イタリア）