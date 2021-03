Perfume 13年出演の『SOL!』卒業「時間が経っていることがわからない」

Perfumeが、3月15日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生登場。2008年よりレギュラー出演していた同番組を3月で卒業する3人が、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭とともに13年間を振り返りました。その前編。●後編はこちらPerfumeは番組内のコーナー「Perfume LOCKS!」で、“ヒミツの研究室の研究員”としてリスナーの質問やリクエストにこたえています。さかた校長:僕たちが新校長、新教頭になってまだ1年も経ってないんですけど、Perfume研究員は13年……! 12年先輩ですよ! もう師匠クラスですよ!Perfume:(笑)。さかた校長:「Perfume LOCKS!」がスタートしたのが2008年の3月31日なんですけど、ちょっと前の2008年2月21日にSCHOOL OF LOCK! に初登場しています。のっち:初めてゲスト出演したときです。さかた校長:それから1ヵ月後にはレギュラーが始まっていますね。あ~ちゃん:2月の時点で、何か気に入ってもらえたのかな?(笑)。さかた校長:絶対そうですよね。しかも、最初の「Perfume LOCKS!」は、月曜から木曜の毎日2分の放送だったんですね?かしゆか:そうです。こもり教頭:そして、それから1年後に、毎週木曜放送になったんですね。のっち:大出世でしたね。しかも私たちが先生として何かを教えないといけない、というプレッシャーもちょっとありましたね。あ~ちゃん:でも“先生”という称号はいただけなくて、ずっと“研究員”……(笑)。さかた校長:俺たちも赴任してきたときに、“教授”に変えてください、って言ったんですけど……。あ~ちゃん:言ってくれたんだ!こもり教頭:でも……無理でした(笑)。Perfume:(笑)。(13歳女性)かしゆか:そこに触れられるのはちょっと……(笑)。あ~ちゃん:そんなにやってんだ……! って本当に驚くよ(笑)。こもり教頭:この歴史のすごさ……!あ~ちゃん:やっている人(スタッフ)も変わらないし、情景が変わらないから、そんなに時間が経っていることがわからないんです(笑)。こもり教頭:情景が変わらないほうが、時間の経過を短く感じるんですね。のっち:そうかも!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/