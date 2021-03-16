許斐剛原作による「ミュージカル『テニスの王子様』」4thシーズンの出演者が発表された。

今回キャストが発表されたのは、青学、不動峰のメンバーを中心とした21人。青学のキャストには、越前リョーマ役に今牧輝琉、手塚国光役に山田健登、大石秀一郎役に原貴和、不二周助役に持田悠生、乾貞治役に塩田一期、菊丸英二役に富本惣昭、河村隆役に大友海、桃城武役に寶珠山駿、海堂薫役に岩崎悠雅、堀尾聡史役にりょうた、加藤勝郎役に白石寿、水野カツオ役に市川愛大が名を連ねた。

また不動峰キャストとして、橘桔平役にGAKU、神尾アキラ役に毎熊宏介、伊武深司役に土屋直武、石田鉄役に柊太朗、桜井雅也役に深澤悠斗、内村京介役に菊池颯人、森辰徳役にRayshyが決定。さらに、リョーマの父・越前南次郎役を中河内雅貴、「ミュージカル『テニスの王子様』」シリーズ初登場となる月刊プロテニスの記者・井上守役を北代高士が演じる。なお今牧、山田、寶珠山、GAKUは「ミュージカル『新テニスの王子様』The First Stage」でも同役を務め、北代は1stシーズンで不動峰の橘桔平役、中河内は1stシーズンで立海大附属の仁王雅治役を務めていた。

そのほか、今回明らかになった全キャストの出演するお披露目会を、5月10日に東京・品川プリンスホテル ステラボールで開催。チケットの一般販売は、4月18日10時にスタートする。

「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン お披露目会」

日時：2021年5月10日（月）

会場：東京都 品川プリンスホテル ステラボール

キャスト

青学

越前リョーマ：今牧輝琉

手塚国光：山田健登

大石秀一郎：原貴和

不二周助：持田悠生

乾貞治：塩田一期

菊丸英二：富本惣昭

河村隆：大友海

桃城武：寶珠山駿

海堂薫：岩崎悠雅

堀尾聡史：りょうた

加藤勝郎：白石寿

水野カツオ：市川愛大

不動峰

橘桔平：GAKU

神尾アキラ：毎熊宏介

伊武深司：土屋直武

石田鉄：柊太朗

桜井雅也：深澤悠斗

内村京介：菊池颯人

森辰徳：Rayshy

井上守：北代高士

越前南次郎：中河内雅貴

(c)許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会