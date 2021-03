『アニサマ2021』出演アーティスト48組をチェック！

8月27日(金)、28(土)、29(日)の3日間、さいたまスーパーアリーナで開催される世界最大のアニソンイベント『アニサマ2021』の出演アーティスト48組が発表された。



>>>出演アーティスト写真を見る!(写真51点)



『Animelo Summer Live』(以下、アニサマ)は2005年『Animelo Summer Live 2005 -THEBRIDGE-』の開催から始まり、3日間で8万超を動員する世界最大のアニソンイベントとして毎夏開催されてきたが、昨年、16回目のアニサマとして開催されるはずだった『アニサマ2020』は新型コロナウイルスの影響により繰り越しとなった。

そして今年、8月27日(金)、28(土)、29(日)の3日間、さいたまスーパーアリーナにて『アニサマ2021』が開催決定! 『アニサマ2020』から引き継いだテーマは「COLORS(カラーズ)」。テーマソングは大石昌良が手掛けた『なんてカラフルな世界!』だ。



ファンとアーティスト、様々な個性と思いが交差する色彩豊かなステージを彩る『アニサマ2021』、一挙解禁された出演アーティスト48組を見ていこう!

なお、AND MOREアーティストは後日発表。こちらもお楽しみに!



◆8月27日(金) 【DAY1】 出演アーティスト

●THE IDOLM@STER 765プロオールスターズ

2005年にアミューズメント施設用ゲーム機からスタート、家庭用ゲームソフトをはじめ、ラジオ、TVアニメ、モバイルコンテンツ、ステージイベントまで様々なクロスメディア展開をし続け、2020年で15周年を迎えたアイドルプロデュースゲーム『アイドルマスター』より、今もなおシリーズを牽引し続けるユニット「765プロ オールスターズ」がアニサマのステージに登場! 出演メンバーは後日発表予定!



●i☆Ris

2012年結成。メンバー全員が声優として活動しながら、個々それぞれ多方面にカラフルに活躍中。2019年11月「7th Anniversary Live」をパシフィコ横浜にて開催し成功を収め、2020年3月には約2年半ぶりに4枚目のアルバム「Shall we☆Carnival」をリリース。メンバーの澁谷梓希が2021年3月末をもってi☆Risからの卒業を発表し、4月からは5人で活動をスタート。



●藍井エイル

北海道札幌市出身。2011年10月、シングル「MEMORIA」でメジャーデビュー。自身のFACEBOOKページには世界中から50万以上のいいね! が寄せられるなど海外からの支持も大きい。2018年6月にシングル「流星 / 約束」を発表し活動再開。2019年4月には自身4枚目となるオリジナルアルバム「FRAGMENT」をリリース。同年アニサマでは自身初となる最終日のトリを務めた。



●ASCA

1996年生まれ、愛知県出身。2017年11月に1stシングル「KOE」(TVアニメ『Fate/Apocrypha』2ndクールEDテーマ)でメジャーデビュー。2019年11月に大ヒットシングル「RESISTER」などを収録した1stアルバム「百歌繚乱」を発売。2020年2月には「CHAIN」(TVアニメ『ダーウィンズゲーム』OPテーマ))をリリースし、同年4月には「ASCA LIVE TOUR 2020 -華鳥風月-」を開催。アニサマには初出演となる。



●石原夏織

TVアニメ『マギ The kingdom of magic』アラジン役、『色づく世界の明日から』月白瞳美役、『キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦』音々・アルカストーネ役、『ひげを剃る。そして女子高生を拾う。』三島柚葉役など、多くの話題作に出演。2018年にシングル「Blooming Flower」にてアーティストデビュー。その透き通る声と表現力豊かなダンスパフォーマンスで観客を魅了する。



●大橋彩香

『アイドルマスター シンデレラガールズ』島村卯月役、『BanG Dream!』山吹沙綾役、『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』秋野かえで役など様々な役を担当。NHKの子供番組では、歌のお姉さんを務めるなど活動の幅をさらに広げている。2020年12月に3rdアルバム「WINGS」、2021年1月に10thシングル「犬と猫と彩香」をリリース。声優アーティストとして更に大きく羽ばたいていく大橋彩香の新たなCOLORをお楽しみに!



●岡崎体育

京都府宇治市出身の男性ソロプロジェクト。2016年5月発売のアルバム「BASIN TECHNO」でメジャーデビュー。同アルバム収録の「MUSIC VIDEO」は、第20回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門新人賞を受賞。オリジナルアルバム3枚はすべてオリコンTOP10を記録。CMやドラマ出演などマルチな活動を行いながら2019年6月に、さいたまスーパーアリーナでワンマン公演を開催。1人vs1万8000人のコンサートを成功裡に収めた。



●岸田教団&THE明星ロケッツ

2007年結成。東方アレンジサークルとして同人活動をする中、2010年、TVアニメ『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD』主題歌にてメジャーデビュー。同人活動と並行しながら、その後も多くのアニメ主題歌を担当。メジャーデビュー10年となる2020年、TVアニメ『とある科学の超電磁砲T』EDテーマ「nameless story」をリリース。メジャー10年を記念して、2021年に”厳かに祭典”と題したツアー予定。



●スキマスイッチ

大橋卓弥、常田真太郎のソングライター2人からなるユニット。2003年「view」でデビュー。大橋の温かく包み込むような独特の歌声、それを支える常田の卓越したサウンドクリエイトで「奏(かなで)」、「全力少年」など、ヒット曲を次々と生み出す。2020年にセレクションアルバム「スキマノハナタバ ~Smile Song Selection~」をリリース。2020年12月から「スキマスイッチTOUR 2020-2021 ”Smoothie”」が全国12箇所で開催。



●スピラ・スピカ

伸びやかな歌声と、文字数の密度が高すぎる類稀なるトーク力(?!)で、観る人聴く人を自然と笑顔にさせる天真爛漫なスマイルヒロイン”幹葉”をヴォーカルとし、ギター・寺西裕二、ベース・ますだによるピュアポップ・ロックバンド。『ガンダムビルド』シリーズをはじめ数々のアニメテーマソングや、プロサッカークラブ・ジュビロ磐田のシーズンソングを担当。ライブはチケット即時SOLD OUTと、スピスピのスマイル旋風が日本全国巻き起こり中!



●DIALOGUE+

女性声優8人組のアーティストユニット。2019年に結成。音楽プロデューサーに田淵智也を迎え、「はじめてのかくめい!」でデビュー。YouTubeでの再生回数は100万回を突破。2nd&3rdシングルがTVアニメ『弱キャラ友崎くん』のOP・ED同時タイアップで話題に。「セリフ」、「会話」を意味するユニット名の通り、声優の強みを活かした楽曲を届ける。また、メンバー8人全員が次世代声優育成ゲーム『CUE!』に出演中。



●富田美憂

若干14歳で声優デビューし、『アイカツスターズ!』、『メイドインアビス』、『かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~』など数々の人気アニメ作品でその才能を発揮。2019年11月、TVアニメ『放課後さいころ倶楽部』OPテーマ「Present Moment」でアーティストデビュー。2020年11月、3rdシングル「Broken Sky」はTVアニメ『無能なナナ』OPテーマを担当。艶やかながらもハスキーな唯一無二の歌声でアニサマのステージに初挑戦。



●西川貴教

1996年、ソロプロジェクト”T.M.Revolution”として「独裁 -monopolize-」でデビュー。「INVOKE -インヴォーク-」、「ignited -イグナイテッド-」などアニメソングも多数手掛ける。2018年から”西川貴教”名義での音楽活動を本格 的にスタートさせ、TVアニメ『Fate/EXTRA Last Encore』OPテーマ「Bright Burning Shout」、アルバム「SINGularity」リリースや本名名義では初となる全国ツアーを開催するなど、常に新しい挑戦を続けている。



●Happy Around!

DJライブ×アニメ×ゲーム展開をするブシロード新メディアミックスプロジェクト『D4DJ』発、陽葉学園1年生ユニット「Happy Around!」(ハッピーアラウンド)。キャッチフレーズは「みんなおいでよ、しあわせ回そう!」。魅力は観客を巻き 込むハッピーミュージック♪ ユニット音楽プロデューサーは斎藤滋(ハートカンパニー)が担当。

愛本りんく(CV.西尾夕香)、明石真秀(CV.各務華梨)、大鳴門むに(CV.三村遙佳)、渡月麗(CV.志崎樺音)



●Peaky P-key

『D4DJ』発、「Peaky P-key」(ピーキーピーキー)がアニサマ電乱参戦! 「キミの五感を響かせる奇跡!」のフレーズ通り、ストイックに音楽性を追求する実力派! ユニット音楽プロデューサーは上松範康(Elements Garden)が担当。

山手響子(CV.愛美)、犬寄しのぶ(CV.高木美佑)、笹子・ジェニファー・由香(CV.小泉萌香)、清水絵空(CV.倉知玲鳳)



●Photon Maiden

『D4DJ』プロジェクトから超新星「Photon Maiden」(フォトンメイデン)がやって来る! 未来感あふれるビジュアルと一糸乱れぬ統制されたパフォーマンスが魅力。ユニット音楽プロデューサーは2020年TVアニメ『D4DJ First Mix』の監督も務める水島精二が担当。

出雲咲姫(CV.紡木吏佐)、新島衣舞紀(CV.前島亜美)、花巻乙和(CV.岩田陽葵)、福島ノア(CV.佐藤日向)



●WANDS

90年代、「時の扉」、「世界が終るまでは...」、「錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう」をはじめとしたヒット曲を放ち、海外では珍しくないメンバーチェンジによって、第1期(1991〜1992)、第2期(1992〜1996)、第3期(1997〜2000)として活動してきた稀有な存在でもあるロックバンド。2000年に解体(解散)するも、2019年11月、Gt.柴崎浩、Key.木村真也、そして新たなVo.上原大史を迎えWANDS第5期が始動した。



(C)Animelo Summer Live 2021



◆8月28日(土) 【DAY2】 出演アーティスト

●アイドルマスター シャイニーカラーズ

2018年にサービスを開始したスマートフォン向けブラウザゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ』より、283プロダクション所属のアイドルユニットがアニサマ-COLORS-に初出場! 出演ユニットは後日発表予定!



●亜咲花

幼少期の3歳より5年間をアメリカ・ミシガン州で過ごす。2016年10月に17歳の高校生アニソンシンガーとしてTVアニメ『Occultic;Nine -オカルティック・ナイン-』EDテーマ「Open your eyes」でデビュー。以降、『ゆるキャン△』、『ひぐらしのなく頃に 業』など様々なTVアニメ主題歌や、ゲームのテーマソングを担当。ハスキーで魅力的な歌声、ネイティヴな英語の発音、表現力の高さを持つシンガーとして注目されている。



●Argonavis

アニメ、ゲーム、声優によるリアルライブなど、様々なメディアミックスを展開する”BanG Dream!”発のボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』。

伊藤昌弘(七星 蓮役/Vo.)、日向大輔(五稜結人役/Gt.)、前田誠二(的場航海役/Ba.)、森嶋秀太(桔梗凛生役/Key.)、橋本祥平(白石万浬役/Dr.)によるArgonavisは、2018年より精力的に活動中。Vo.伊藤昌弘のハイトーンが突き刺さる、爽やかなバンドサウンドが特徴の青春系ロックバンド。



●GYROAXIA

『ARGONAVIS from BanG Dream!』から、シャウトを織り交ぜたパワフルな歌声とハードなラウドサウンドで観客を圧倒するミクスチャーロックバンド「GYROAXIA」が、アニサマに初参戦!

小笠原仁(旭 那由多役/Vo.)、橋本真一(里塚賢汰役/Gt.)、真野拓実(美園礼音役/Gt.)、秋谷啓斗(曙 涼役/Ba.)、宮内告典(界川深幸役/Dr.)



●井口裕香

声優、ラジオパーソナリティーとして活躍する一方、2013年2月、劇場版『とある魔術の禁書目録-エンデュミオンの奇蹟-』のイメージソング「Shining Star-☆-LOVE Letter」でソロアーティストデビュー。これまでにシングル13枚、アルバム3枚、Live Blu-ray&DVD2枚をリリース。数々のTVアニメ作品の主題歌を担当するとともに国内外でライブ活動も積極的に行っている。2020年8月には3rdアルバム「clearly」をリリース、同年10月より放送のTVアニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIII』ではOPテーマを担当。



●オーイシマサヨシ

2014年にアニメ・ゲームコンテンツ向けに”オーイシマサヨシ”名義で活動開始。『ダイヤのA』、『月刊少女野崎くん』、『多田くんは恋をしない』といった人気アニメ作品や、特撮ドラマ『ウルトラマンR/B』の主題歌を担当。またデジタルロックユニット「OxT」としても活動中で、TVアニメ『SSSS.GRIDMAN』のOPテーマ「UNION」は数々の音楽配信サイトで1位を記録。作家としてはTVアニメ『けものフレンズ』のOPテーマ「ようこそジャパリパークへ」をはじめ、数多くのアーティストへの楽曲提供など、アニソンシーンで最も勢いのあるアーティストの一人。アニサマ2020-21のテーマソングも手掛ける。



●大黒摩季

1992年デビュー。「ら・ら・ら」など数多くのミリオンを放ち、2010年病気療養のため活動休止。2016年活動再開後は、2018年にアルバム「MUSIC MUSCLE」などをリリースしながら、毎年全国ツアーを展開。2019年大晦日の誕生日に「50歳=50トライ」を掲げ、2020年は中止したツアー全開催日に生配信、10月からは全国ツアーを再開。また、同年3月より10ヶ月連続配信の新曲を収録したアルバム「PHOENIX」を12月にリリース。2021年3月からは、地球ゴージャスのミュージカル「The PROM」にも初挑戦。



●鬼頭明里

2014年より声優として活動。TVアニメ『タイムボカン 逆襲の三悪人』にてヒロイン、カレン役を務める。他にも『鬼滅の刃』竈門禰豆子役、『ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』近江彼方役、『Re:ステージ! ドリームデイズ♪』月坂紗由役など多くの話題作に出演。2019年10月に1stシングル「Swinging Heart」にてアーティストデビュー。同収録曲「dear my distance」はTVアニメ『超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです!』のEDテーマ、2ndシングル収録曲「Tiny Light」はTVアニメ『地縛少年花子くん』のEDテーマを担当。1stアルバム「STYLE」はオリコン週間ランキ ング7位を獲得。



●GRANRODEO

”KISHOW”こと声優・谷山紀章と、ギタリストとして活躍中の”e-ZUKA”こと飯塚昌明によるロックユニット。2005年「Go For It!」でデビュー以降、多数のアニメ主題歌を担当。近年では、日本武道館、さいたまスーパーアリーナ、幕張メッセ展示場、大阪城ホールなど、アリーナ規模の会場でライブを開催。2020年11月に結成15周年を迎え、ますます勢いを増している。



●栗林みな実

2001年、PCゲーム『君が望む永遠』で主題歌と涼宮遙役を担当し、デビュー。TVアニメ・ゲーム主題歌を中心に活躍するシンガーソングライター。多くの作品で作詞・作曲を担当し、作家としてもその才能を発揮している。代表曲は、TVアニメ『IS 〈インフィニット・ストラトス〉』OPテーマ「STRAIGHT JET」、『機動戦士ガンダムAGE』EDテーマ「君の中の英雄」、『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ!』OPテーマ「moving soul」など。



●鈴木愛奈

2015年にTVアニメ『ラブライブ!サンシャイン‼︎』小原鞠莉役に決定し、スクールアイドルグループ「Aqours」として2018年には東京ドーム2daysで国内外ライブビューイング含め約15万人を動員、同年末のNHK紅白歌合戦に出場。過去には第7回全日本アニソングランプリ決勝大会にてベスト3入りを果たし、数多くの民謡全国大会にて優勝の実績を持つ。2020年1月、デ ビューアルバム「ring A ring」をリリース。同年8月にはアニサマナイトに出演。2021年2月より1st LiveTour開催。



●鈴木雅之

1980年にシャネルズ「ランナウェイ」でデビュー。1983年にグループ名をラッツ&スターに改め「め組のひと」など多くのヒットを世に送り出す。1986年ソロデビュー。2019年にTVアニメ『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』第1期OPテーマ「ラブ・ドラマティック feat.伊原六花」でアニソンデビューし、第2期OPテーマ「DADDY! DADDY! DO! feat.鈴木愛理」も担当。2020年、NHK紅白歌合戦に出場。2021年4月より全国ツアー開催予定。アニサマには”アニソン界の大型新人”として2回連続出演となる。



●鈴木愛理

2005年6月、アイドルグループ「°C-ute」(キュート)結成。2007年2月、°C-uteメジャーデビューシングルをリリース、またPopRockユニット「Buono!」として も活動開始。°C-uteがリリースするシングルはすべてオリコンウィークリーチャート10位以内を記録し、圧倒的なパフォーマンス力で国内外問わず人気を博す。2018年6月、ソロヴォーカリストデビューし、7月にはソロとして初の武道館公演を行う。2020年のアニサマナイトに引き続き、2021年、鈴木雅之feat.鈴木愛理としてアニサマに出演!



●東山奈央

2010年に声優としてデビュー、同年TVアニメ『神のみぞ知るセカイ』中川かのん役で注目を集める。以降、『きんいろモザイク』九条カレン役、『ニセコイ』桐 崎千棘役、『マクロスΔ』レイナ・プラウラー役、『ゆるキャン△』志摩リン役など人気アニメ作品に出演。2017年に歌手デビューを果たし、2018年には初となるワンマンライブを日本武道館で開催、2020年に声優活動10周年を迎え、キャラソンベストアルバム発売後、10thアニバーサリーライブを2days開催。



●TrySail

麻倉もも(あさくら もも)、雨宮 天(あまみや そら)、夏川椎菜(なつかわ しいな)による女性声優ユニットのトップランナー。2015年にCDデビュー。2017年には初のアリーナライブを敢行、2020年に5周年を迎えて開催を予定していたライブがコロナ禍で中止となりながらも初のオンラインライブ配信を実施。2021年3月には代々木第一体育館にて念願のリアルライブを開催。各メンバーはソロアーティストとしても精力的に活動中。



●halca

全国区オーディション、第1回ウタカツ! オーディションで準グランプリを獲得。TVアニメ『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』のEDテーマ「センチメンタルクライシス」をはじめ、今までに4枚のシングルとミニアルバム、2020年2月には1stアルバム「Assortrip」をリリース。4月にはTVアニメ『邪神ちゃんドロップキック』のOPテーマを担当。



(C)Animelo Summer Live 2021



◆8月29日(日) 【DAY3】 出演アーティスト

●Assault Lily [一柳隊]

アクションドールコンテンツから誕生した『アサルトリリィプロジェクト』は、舞台・アニメ・ゲームなど様々な展開を見せるメディアミックスプロジェクト。[一柳隊] は、リリィ達9人を演じる声優によるユニットで、TVアニメ『アサルトリリィ BOUQUET』ではEDテーマを担当。

赤尾ひかる(一柳梨璃役)、夏吉ゆうこ(白井夢結役)、井澤美香子(楓・J・ヌーベル役)、西本りみ(二川二水役)、紡木吏佐(安藤鶴紗役)、岩田陽葵(吉村・Thi・梅役)、星守紗凪(郭神琳役)、遠野ひかる(王雨嘉役)、高橋花林(ミリアム・ヒルデガルド・v・グロピウス役)



●雨宮 天

声優、シンガー、ユニット”TrySail”メンバーとして活動中。声優としての出演作は『七つの大罪』シリーズのエリザベス役、『この素晴らしい世界に祝福を!』アクア役、『彼女、お借りします』水原千鶴役、『アイドルマスター ミリオンライブ!』シリーズの北沢志保役など多数。アーティストとしては2014年に「Skyreach」でデビューし、2015年からはTrySailも始動。役者としてアーティストとして活発な活動を続けている。



●伊藤美来

10月12日生まれ、東京都出身。主な出演作は、『アイドルマスターミリオンライブ!』七尾百合子役、『五等分の花嫁』中野三玖役、2021年7月放送予定のTVアニメ『白い砂のアクアトープ』海咲野くくる役など。2016年10月二十歳の誕生日のメジャーソロデビュー以降、精力的にCDリリースとLIVE活動を続けている。2020年12月に3rdアルバム「Rhythmic Flavor」をリリース。アニサマにはソロアーティストとして3回連続の出演となる。



●内田真礼

2012年に立て続けにアニメのヒロイン役を演じブレイクし、2014年には第8回声優アワードにて新人女優賞を受賞。同年4月にTVアニメ『悪魔のリドル』OPテーマ「創傷イノセンス」でアーティストデビューを果たす。アーティスト活動5周年の2019年元日には日本武道館単独公演を開催し、同年11月・12月にはZeppツアーを成功に収めるなど、精力的なアーティスト活動を展開中。2020年7月には初のオンラインライブ「Hello, ONLINE contact!」を実施。2021年5月にはTVアニメ『SSSS.DYNAZENON』EDテーマ「ストロボメモリー」のリリースを予定している。アニサマへは今回で6回目の出演となる。



●OLDCODEX

2009年発足。VocalのTa_2とPainterのYORKE.からなる2人組ユニット。異色の組合せの特性を生かし、ロックを基盤にしながらラウド、ダンス、パンク、メタル、プログレ、R&Bなどの要素を混ぜ込んだミクスチャーサウンドを主としつつ、ライブアートを織り交ぜた視覚をも楽しませる作品群をライブ、グッズなどメンバーが関わる全ての場所で打ち出している。通常のバンドでは見られないライブペイントを主とするライブでは観客の五感を刺激し、感性の混乱を引き起こす。2021年3月には大沢伸一、banvox、KSUKE、DJ KEIKOなど豪華DJが手掛けたリミックスアルバム「Full Colors」をリリース。



●楠木ともり

1999年12月生まれ、東京都出身。声優、歌手として活動中。代表作として、TVアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』の主役・レン役、『遊☆戯☆王SEVENS』霧島ロミン役、『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』優木せつ菜役など。2020年8月、自身がヒロインを務めるTVアニメ『魔王学院の不適合者』EDテーマ「ハミダシモノ」にてソロメジャーデビューを果たす。



●SHOW BY ROCK!!

サンリオ発のバンドをテーマにしたキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』のFreshましまし! ガールズバンド「Mashumairesh!!」(通称ましゅましゅ!!)、男子高校生ヤンキーバンド「DOKONJOFINGER」(通称どこゆび)、ハートをROCK! なガールズバンド「プラズマジカ」が「SHOW BY ROCK!!」としてアニサマ参戦!

ほわん(CV.遠野ひかる)、マシマヒメコ(CV.夏吉ゆうこ)、デルミン(CV.和多田美咲)、ルフユ(CV.山根綺)、ヤス(CV.伊東健人)、ハッチン(CV.小松昌平)、シアン(CV.稲川英里)



●鈴木このみ

2011年、第5回全日本アニソングランプリ決勝大会でグランプリを獲得し、15歳となる2012年に「CHOIR JAIL」でデビュー。『ノーゲーム・ノーライフ』OPテーマ「This game」、『Re:ゼロから始める異世界生活』OPテーマ「Redo」など多くのTVアニメ主題歌を担当。2020年は『デカダンス』OPテーマ「Theater of Life」、『Re:ゼロから始める異世界生活』2nd season OPテーマ「Realize」、『恋とプロデューサー~EVOL×LOVE~』EDテーマ「舞い降りてきた雪」のトリプルタイアップを獲得し、自身初のシングル3ヶ月連続リリースを行う。2021年3月、自身初プロデュースによる”鈴フェスVol.1”を開催、4月には東名阪のZeppツアー「7th Live Tour ~Bursty Monster~」開催予定。



●鈴木みのり

17歳の時にTVアニメ『マクロスΔ』歌姫オーディションを受け、約8000人の中からグランプリを射止め、ヒロインのフレイア・ヴィオン役として2016年から本格的に活動を開始。戦術音楽ユニット・ワルキューレのエースヴォーカルとしても活躍し、2018年1月「FEELING AROUND」でソロデビューを果たす。2020年8月に2ndアルバム「上ミノ」をリリース。主な出演作品は『アイドルマスター シンデレラガールズ』藤原肇役、『カードキャプターさくら クリアカード編』詩之本秋穂役など。



●高槻かなこ

2015年、TVアニメ『ラブライブ!サンシャイン‼︎』国木田花丸役で声優デビューし、同作品発のグループ「Aqours」のメンバーとして活動中。2019年11月にマイナビBLITZ赤坂にて開催した「高槻かなこ 1st Cover Live ~King of Anison~」では、チケットがSOLD OUT。2020年10月放送のTVアニメ『100万の命の上に俺は立っている』OPテーマ「Anti world」でアーティストデビュー。



●TRUE

2014年に”TRUE”としてアーティストデビュー。『バディ・コンプレックス』OPテーマを皮切りに『響け!ユーフォニアム』、『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』シリーズなど多数のアニメ主題歌を担当。激しく熱い楽曲から、壮大なバラードまで あらゆるタイプの楽曲を歌いこなす。また、”唐沢美帆”名義で作詞家としても活躍。藍井エイル、水瀬いのりなど多数のアーティストや声優、キャラクターソングの楽曲制作に参加し、アニサマ2018テーマソングの歌詞も手掛けた。2020年にはアニサマナイトに出演。



●仲村宗悟

2015年にゲーム『アイドルマスター SideM』の天道輝役で声優デビュー。『TSUKIPRO THE ANIMATION』久我壱星役、『厨病激発ボーイ』高嶋智樹役など様々なアニメ・ゲーム作品に出演。2019年3月に第13回声優アワード新人男優賞を受賞。同年10月に待望のアーティストデビューを果たす。2021年2月には、TVアニメ『スケートリーディング☆スターズ』EDテーマとなる3rdシングルをリリース。



●早見沙織

卓越した演技力、美しい声質で声優として多くのアニメ作品に出演、多くのキャラソンでも歌唱力が高い評価を得る。2015年8月「やさしい希望」でアーティストデビュー。2016年5月に1stアルバム「Live Love Laugh」を発売、オリコンウィークリーランキング6位を記録。2017、2018年には作詞・作曲 竹内まりやによる劇場版『はいからさんが通る』主題歌「夢の果てまで」、「新しい朝」をリリース。2018年12月にはアルバム「JUNCTION」をリリースし、全国ツアーを開催。2020年3月、アーティストデビュー5周年プロジェクトとしてミニアルバム「シスターシティーズ」、9月には自身による作詞・作曲を核にしたミニアルバム「GARDEN」をリリース。12月にはストリーミングLIVE"glimmer of hope"を開催。



●RAISE A SUILEN

”BanG Dream!”から生まれた第3のバンド「RAISE A SUILEN」(レイズ ア スイレン)。バックバンド「THE THIRD(仮)」としての活動を経て2018年7月に結成。2019年2月にはガールズバンドとして史上最速となるデビューから 73日で日本武道館単独公演を成功させた。2020年7月にはプロジェクト初となる舞台を上演、演劇と演奏を織り交ぜた斬新なステージで全9公演を行い、同年、初のフルアルバム「ERA」をリリースし、デイリーセールスランキング 1位を獲得。高い音楽性と演奏テクニックで注目を集めている。

Raychell(レイヤ役/Ba.&Vo.)、小原莉子(ロック役/Gt.)、夏芽)マスキング役/Dr.)、倉知玲鳳(パレオ役/Key.)、紡木吏佐(チュチュ役/DJ)



(C)Animelo Summer Live 2021