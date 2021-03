ちゃんみな、ドラマ仕立ての一発撮りオンラインライブ＆メイキングダイジェスト公開

ちゃんみなが、2021年4月14日に発売となる3rdシングル『美人』より、初回盤付属DVDに収録されるオンラインライブ「THE PRINCESS PROJECT - In The Screen」のダイジェスト映像を公開した。



2020年9月27日に一発撮りで実施されたオンラインライブ「THE PRINCESS PROJECT - In The Screen」。このライブは、ちゃんみな2ndシングル『Angel』の世界観が長編MVのような映像で鮮やかに表現されており、従来のオンラインライブの概念を覆すパフォーマンスとなっている。また、本日公開された映像では、収録コンテンツの中から「ボイスメモ No. 5」、「Rainy Friday」、「Angel」を中心に構成されたパフォーマンス映像に加えて、裏側に密着したドキュメント/メイキング映像の内容も垣間見ることができる。



<リリース情報>







ちゃんみな

3rdシングル『美人』



発売日:2021年4月14日(水)

【初回限定盤(CD+DVD)】 2500円(税抜)

【通常盤(CD)】1300円(税抜)

=CD収録内容=

1. 美人

2. Needy

3. Morning mood

4. ダリア



=DVD収録内容=

①「THE PRINCESS PROJECT - In The Screen」本編映像

②「THE PRINCESS PROJECT - In The Screen」ドキュメント/メイキング映像



ちゃんみな Official Site:https://chanmina.com/