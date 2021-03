BTS、第63回グラミー賞はソウルの屋上から「Dynamite」を披露

第63回グラミー賞授賞式が現地時間2020年3月15日に米ロサンゼルスにて開催された。最優秀ポップ・パフォーマンス(グループ)部門の受賞を逃したものの、BTSは韓国ソウルの夜景をバックにヒット曲「Dynamite」を披露した。



K-POP界のスーパースターたちは、春らしいフラワーアレンジの装飾ときらびやかな花火の演出でアルバム『Be』からヒット曲「Dynamite」を披露した。パフォーマンスのクライマックスは、ソウルの夜景が美しいビルの屋上で行われた。



昨年のグラミー賞ではノミネートに落選したBTSだが、今年はテイラー・スウィフトとボン・イヴェール「exile」、レディー・ガガとアリアナ・グランデの「Rain On Me」などと並び、「Dynamite」で最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス賞にノミネートされた。



「グラミー賞は間違いなく、アーティストにとって知名や音楽性を評価する最も名誉ある音楽賞です」と、メンバーのRMは、「The Tonight Show」で司会のジミー・ファロンに語った。「BTSが自分たちの曲でソロ・パフォーマンスをしてグラミー賞を受賞することは、私たちの究極の目標であり、私たちの中に自然に芽生えた夢なのです」。と、語っている。



BTSは、昨年のグラミー賞では、ディプロ、ビリー・レイ・サイラス、メイソン・ラムジーらとともに、リル・ナスX「Old Town Road」を披露したが、自身の曲を披露するのは初めてだ。先月MTV Unpluggedでは、「Dynamite」をはじめ、Beの楽曲「Telepathy」、「Blue & Grey」、「Life Goes On」、コールドプレイの「Fix You」のカバーを披露。「この楽曲は、とても心地よいものでした」 ジミンは、「だから、皆も心地よくなってもらえたらと用意しました」と語っていた。











