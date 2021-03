「最後の最後に背中を押してくれる」さかた校長＆こもり教頭が選んだ“受験生にエールを送る1曲”とは？

いよいよ受験シーズン到来。10代のためのラジオのなかの学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週金曜日に受験生と電話をつなぎ、その意気込みや悩みを聞くコーナー「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」をお届けしています。3月12日(金)の放送では、パーソナリティで応援部顧問のこもり教頭とさかた校長が、今頑張っている受験生たちに楽曲でエールを送りました。このコーナーでは、頑張っている受験生を応援すべく、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を募集しています。“夢に一歩近づくために、絶対にあの大学に合格します!”……そんな生徒の志望校への想いに、さかた校長とこもり教頭が直接話を聞き、受験生の後押しとなるように、精一杯、背中を押していきます。こもり教頭:本日、国公立大学の後期試験を受けた生徒たち、本当にお疲れさま!さかた校長:お疲れさま!!こもり教頭:さぁ、受験シーズンももう終盤に差し掛かってきた。そこで今夜は、受験生に向けて校長と顧問から曲でエールを届けていこうと思ってます。さかた校長:力が湧き出る曲だったり、リラックスさせてくれる曲だったり、いっぱいあるからね。さかた校長:僕が高校、大学のとき、そして今も“これは大勝負だな”っていうときに、ずっと聴いてる曲。ラブソングなんだけど、戦うときの歌なんだよね。だから、きみたちが戦う(場面がきた)とき、最後の最後に背中を押してくれる曲だと思って聴いてほしい!――ここで、番組では「線香花火」(ガガガSP)をオンエア。さかた校長:この歌の最後の歌詞を読んで欲しい。「僕の火はまだ消えてはいない。」っていう歌詞で終わるんだけど、たぶん、きみたちも火はまだ消えてないだろ。その火をまだまだ燃やして、最後の最後まで頑張って欲しい!こもり教頭:校長が言ったみたいに、歌詞にも注目するのは曲の聴き方としての1つだと思う。その曲が持つ雰囲気だったり空気感だったり、“自分にどういう影響を与えてくれるのか”みたいな。それですごく人柄が見えるというか、“校長が、選んでこの曲を聴いてる”っていうのがわかるからこそ、そういう想いも乗って受験生のきみに届いて欲しいなと思います。こもり教頭:この曲は、自分が高校生のときに聴いたんだけど、今でもこの曲を聴くとドキドキするし、俺の携帯の待ち受けがこの楽曲のジャケ写なのよ。このジャケ写を描いてる先生に出会って、ご本人から本データをもらって待ち受けにしている。そういう“口にしたことによって叶った夢”みたいなエピソードがあって、もしかしたら今、心が折れていたり“自分の夢なんて……”って、ちょっと挫けてたりする生徒もなかにはいるかもしれない。そのときに少しでもいいから、自分が放った言葉がどんどん遠くに行って、いつしか輝きが訪れるといいなという願いも込めて、この曲を選びました。――ここで、番組では「マーチングバンド」(ASIAN KUNG-FU GENERATION)をオンエア。さかた校長:顧問といえば、アジカン先生のこの曲だし、顧問も俺も大切な曲だし、応援してくれた曲だからね。自信をもってきみたちにオススメするよ!こもり教頭:そうだね。いろいろなことにチャレンジするときは絶対に悩むし、いろいろな壁にぶつかるけど、それでも僕たちは、その壁を乗り越えて、もっと遠いところに行くことができる! その力もある。それでも、いろいろなことに阻まれて、周りに壁しかなくて“うわぁ”ってなるけど、その“うわぁ”っていう気持ちさえも力に変えて、今これを聴いてる生徒や、悩んでたりもどかしい気持ちを持っている生徒は、その殻を破ってどこまででも走って行って欲しい! きみなら絶対にできる! 頑張れ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/